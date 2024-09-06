Тер Стеген резко прокомментировал уход Нойера из сборной Германии

Марк-Андре тер Стеген благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Pablo Morano

Уход Мануэля Нойера из сборной Германии открыл для Марка-Андре тер Стегена путь к стабильной игровой практике в национальной команде. Новый голкипер Бундестим поделился ожиданиями от своей новой роли.

Тер Стеген откровенно заявил, что давно ждал уход Нойера, сообщает Bild.

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Мануэль Нойер был бессменным вратарем сборной Германии в течение 15 лет. В составе Бундестим он стал чемпионом мира-2014. Долгие годы "за его спиной" сидел Марк-Андре тер Стеген. Голкипер "Барселоны" считается одним из лучших вратарей мира, но этого оказалось мало, чтобы вытеснить Нойер из национальной команды.

Марк-Андре тер Стеген во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Сбылась мечта тер Стегена

Теперь, когда 38-летний Нойер завершил карьеру в национальной команде, его заменил 32-летний тер Стеген. Голкипер "Барселоны" не стал кривить душой и честно признался, что ждал этот шанс больше десяти лет.

"Наконец-то это произошло. Нойер не просто хороший вратарь, он лидер и символ немецкого футбола. Но моей мечтой всегда было выходить на поле в основном составе сборной Германии. Я счастлив, ведь моя мечта сбылась. Начинается новая эра", — заявил Тер Стеген.

Ближайшими соперниками Бундестим в Лиге Наций станут команды Венгрии (7 сентября) и Нидерландов (10 сентября).

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