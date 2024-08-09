Насібов пояснив, чому не зумів вибороти золоту медаль у Парижі

Парвіз Насібов на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Український борець Парвіз Насібов на других Олімпійських іграх поспіль став володарем срібної медалі. Спортсмен програв у фіналі турніру з греко-римської боротьби іранському супернику Саїду Есмаїлі.

Насібов не стане зупинятися на досягнутому, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Парвіз Насібов вдруге боровся у фіналі Олімпіади й знову поступився супернику з Ірану. Українець підійшов до вирішальної сутички із серйозними забоями, але майже до кінця поєдинку вів у рахунку. Поразка розчарувала 25-річного спортсмена, проте він продовжуватиме боротися за свою мрію.

Парвіз Насібов під час фінальної сутички. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Чого хоче добитися Насібов

Український борець заявив, що хотів присвятити перемогу у фіналі Олімпіади своєму тримісячному синові. Парвіз пообіцяв проаналізувати бій і зробити правильні висновки із поразки. Спортсмен не став звинувачувати суддів у помилках і пояснив, що міг програти іранцю через свої недоліки.

Насібов пообіцяв, що повернеться до своєї мрії на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі й стане ще сильнішим борцем. Він готовий обміняти два своїх "срібла" на одне "золото" за чотири роки. А виступ у Парижі Парвіз присвятив усім українцям.

"Розділю медаль з моїм сином, з Україною, усіма друзями та братами. А для мене зараз кожна людина, кожна військова — це мій друг і брат. Ділюся з вами цією медаллю. Слава Україні, Україна — вперед", — заявив Насібов.

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