Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024 arrow

Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

9 серпня 2024 11:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Насібов пояснив, чому не зумів вибороти золоту медаль у Парижі
Парвіз Насібов на церемонії нагородження. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерій Ковалевич - Редактор

Український борець Парвіз Насібов на других Олімпійських іграх поспіль став володарем срібної медалі. Спортсмен програв у фіналі турніру з греко-римської боротьби іранському супернику Саїду Есмаїлі.

Насібов не стане зупинятися на досягнутому, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Парвіз Насібов вдруге боровся у фіналі Олімпіади й знову поступився супернику з Ірану. Українець підійшов до вирішальної сутички із серйозними забоями, але майже до кінця поєдинку вів у рахунку. Поразка розчарувала 25-річного спортсмена, проте він продовжуватиме боротися за свою мрію.

Парвіз Насібов
Парвіз Насібов під час фінальної сутички. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Чого хоче добитися Насібов

Український борець заявив, що хотів присвятити перемогу у фіналі Олімпіади своєму тримісячному синові. Парвіз пообіцяв проаналізувати бій і зробити правильні висновки із поразки. Спортсмен не став звинувачувати суддів у помилках і пояснив, що міг програти іранцю через свої недоліки.

Насібов пообіцяв, що повернеться до своєї мрії на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі й стане ще сильнішим борцем. Він готовий обміняти два своїх "срібла" на одне "золото" за чотири роки. А виступ у Парижі Парвіз присвятив усім українцям.

"Розділю медаль з моїм сином, з Україною, усіма друзями та братами. А для мене зараз кожна людина, кожна військова — це мій друг і брат. Ділюся з вами цією медаллю. Слава Україні, Україна — вперед", — заявив Насібов.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд. 

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

спорт Олімпійські ігри Парвіз Насібов Олімпіада-2024 греко-римська боротьба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:50 Безпілотник СБУ вразив ще один російський вертоліт у Курській області

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:50 Безпілотник СБУ вразив ще один російський вертоліт у Курській області

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:00 Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні