Насибов объяснил, почему не сумел завоевать золотую медаль в Париже

Насибов назвал новую цель после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2024
Украинский борец Парвиз Насибов на вторых Олимпийских играх подряд стал обладателем серебряной медали. Спортсмен проиграл в финале турнира по греко-римской борьбе иранскому сопернику Саиду Эсмаили.
Насибов не станет останавливаться на достигнутом, сообщает "Суспільне Спорт".
Парвиз Насибов во второй раз боролся в финале Олимпиады и снова уступил сопернику из Ирана. Украинец подошел к решающей схватки с серьезными ушибами, но почти до самого конца поединка вел в счете. Поражение разочаровало 25-летнего спортсмена, однако он продолжит бороться за свою мечту.
Чего хочет добиться Насибов
Украинский борец заявил, что хотел посвятить победу в финале Олимпиады своему трехмесячному сыну. Парвиз пообещал проанализировать схватку и сделать правильные выводы из поражения. Спортсмен не стал обвинять судей в ошибках и объяснил, что мог проиграть иранцу из-за собственных недочетов.
Насибов пообещал, что вернется к своей мечте на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и станет еще более сильным борцом. Он готов обменять два своих "серебра" на одно "золото" через четыре года. А выступление в Париже Парвиз посвятил всем украинцам.
"Делю медаль с моим сыном, с Украиной, всеми друзьями и братьями. А для меня сейчас каждый человек, каждый военный — это мои друг и брат. Делюсь с вами этой медалью. Слава Украине, Украина — вперед", — заявил Насибов.
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