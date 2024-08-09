Насибов объяснил, почему не сумел завоевать золотую медаль в Париже

Парвиз Насибов на церемонии награждения. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинский борец Парвиз Насибов на вторых Олимпийских играх подряд стал обладателем серебряной медали. Спортсмен проиграл в финале турнира по греко-римской борьбе иранскому сопернику Саиду Эсмаили.

Насибов не станет останавливаться на достигнутом, сообщает "Суспільне Спорт".

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Парвиз Насибов во второй раз боролся в финале Олимпиады и снова уступил сопернику из Ирана. Украинец подошел к решающей схватки с серьезными ушибами, но почти до самого конца поединка вел в счете. Поражение разочаровало 25-летнего спортсмена, однако он продолжит бороться за свою мечту.

Парвиз Насибов во время финальной схватки. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Чего хочет добиться Насибов

Украинский борец заявил, что хотел посвятить победу в финале Олимпиады своему трехмесячному сыну. Парвиз пообещал проанализировать схватку и сделать правильные выводы из поражения. Спортсмен не стал обвинять судей в ошибках и объяснил, что мог проиграть иранцу из-за собственных недочетов.

Насибов пообещал, что вернется к своей мечте на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и станет еще более сильным борцом. Он готов обменять два своих "серебра" на одно "золото" через четыре года. А выступление в Париже Парвиз посвятил всем украинцам.

"Делю медаль с моим сыном, с Украиной, всеми друзьями и братьями. А для меня сейчас каждый человек, каждый военный — это мои друг и брат. Делюсь с вами этой медалью. Слава Украине, Украина — вперед", — заявил Насибов.

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