Назаренка переведено в дубль: "Дніпро-1" жорстко покарав футболіста
Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко може не зіграти у першій половині нового сезону жодної хвилини у рамках української Прем'єр-ліги. "Дніпро-1" покарав гравця за бажання піти з клубу.
Назаренка переведено до юнацького складу команди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Назаренко змушений був піти на відкритий конфлікт із клубом. Наприкінці року у 23-річного футболіста спливає термін дії контракту, але він не хоче продовжувати угоду.
Покарання для Назаренка
У "Дніпрі-1" незадоволені відмовою гравця залишитись у клубі. Нещодавно стало відомо, що Олександр Назаренко домовився про деталі особистого контракту із "Поліссям". Він безкоштовно перейде до житомирського клубу наприкінці року.
Новачок УПЛ не може дозволити собі викупити контракт Назаренка і вирішив почекати, доки футболіст стане вільним агентом. Це викликало гнів у керівництва "Дніпра-1". Півзахисника було переведено до юнацького складу команди, саме там він зараз підтримує форму. Найімовірніше, Назаренко вже не зіграє за основу "Дніпра-1".
Олександр Назаренко є вихованцем "Дніпра". Він виступав за цей клуб, на основі якого згодом і з'явився "Дніпро-1", з 2016 року.
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