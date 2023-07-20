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Назаренка переведено в дубль: "Дніпро-1" жорстко покарав футболіста

20 липня 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Назаренка переведено в дубль: "Дніпро-1" жорстко покарав футболіста
Олександр Назаренко у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__29/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко може не зіграти у першій половині нового сезону жодної хвилини у рамках української Прем'єр-ліги. "Дніпро-1" покарав гравця за бажання піти з клубу.

Назаренка переведено до юнацького складу команди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Півзахисник "Дніпра-1" Олександр Назаренко змушений був піти на відкритий конфлікт із клубом. Наприкінці року у 23-річного футболіста спливає термін дії контракту, але він не хоче продовжувати угоду.

Олександр Назаренко
Олександр Назаренко у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__29/

Покарання для Назаренка

У "Дніпрі-1" незадоволені відмовою гравця залишитись у клубі. Нещодавно стало відомо, що Олександр Назаренко домовився про деталі особистого контракту із "Поліссям". Він безкоштовно перейде до житомирського клубу наприкінці року.

Новачок УПЛ не може дозволити собі викупити контракт Назаренка і вирішив почекати, доки футболіст стане вільним агентом. Це викликало гнів у керівництва "Дніпра-1". Півзахисника було переведено до юнацького складу команди, саме там він зараз підтримує форму. Найімовірніше, Назаренко вже не зіграє за основу "Дніпра-1".

Олександр Назаренко є вихованцем "Дніпра". Він виступав за цей клуб, на основі якого згодом і з'явився "Дніпро-1", з 2016 року.

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