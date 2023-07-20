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Назаренко переведен в дубль: "Днепр-1" жестко наказал футболиста

20 июля 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Назаренко переведен в дубль: "Днепр-1" жестко наказал футболиста
Александр Назаренко в составе "Днепра-1". Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__29/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист молодежной сборной Украины Александр Назаренко может не сыграть в первой половине нового сезона ни минуты в рамках украинской Премьер-лиги. "Днепр-1" наказал игрока за желание уйти из клуба. 

Назаренко переведен в юношеский состав команды, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко был вынужден пойти на открытый конфликт с клубом. В конце года в 23-летнего футболиста истекает срок действия контракта, но он не хочет продлевать соглашение. 

Александр Назаренко
Александр Назаренко в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/aleksandr___nazarenko__29/

Наказание для Назаренко 

В "Днепре-1" недовольны отказом игрока остаться в клубе. Недавно стало известно, что Александр Назаренко договорился о деталях личного контракта с "Полесьем". Он бесплатно перейдет в житомирский клуб в конце года.

Новичок УПЛ не может позволить себе выкупить контракт Назаренко и решил подождать, пока футболист станет свободным агентом. Это вызвало гнев у руководства "Днепра-1". Полузащитник был переведен в юношеский состав команды, именно там он в настоящий момент поддерживает форму. Скорее всего, Назаренко уже не сыграет за основу "Днепра-1". 

Александр Назаренко является воспитанником "Днепра". Он выступал за этот клуб, на основе которого позже и появился "Днепр-1", с 2016 года. 

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