Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Названо десять найдорожчих футбольних клубів світу arrow

Названо десять найдорожчих футбольних клубів світу

3 січня 2024 15:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Названо десять найдорожчих футбольних клубів світу
Гравці найдорожчого клубу у світі. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У списку найдорожчих футбольних клубів у світі протягом десятиліть не відбувається жодних змін. При цьому найдорожчі команди не завжди означають стабільно багаті.

Саме цього висновку можна дійти, якщо побачити щорічний рейтинг найдорожчих клубів від Forbes.

Читайте також:
Жоан Лапорта та Флорентіно Перес
Президенти "Барселони" Жоан Лапорта та "Реала" Флорентіно Перес. Фото: "Реал" Мадрид

На сцені ті самі

У футболі минуло пів сотні років, але мадридський "Реал" та "Манчестер Юнайтед" продовжують боротися за перший рядок рейтингу. На цей раз іспанці виявилися трохи попереду. Замикає трійку "Барселона".

Всі ці три клуби є великими брендами, але у фінансовому плані вони переживають не найкращі часи. Причина проблем у боргах на сотні мільйонів євро. Саме вони спонукали керівників команд стати на початку появи скандальної Суперліги.

Більше інших кредиторам винні каталонці, для яких епідемія коронавірусу стала своєрідним нокаутом, і вони від нього ще не змогли відновитися.

Також важливо розуміти, що у Forbes при складанні рейтингу враховували інфраструктуру клубів, склади та суму комерційної пропозиції. Як бачимо, борги вони не враховували.

Зазначимо, що до рейтингу потрапили шість клубів з Англії, два з Іспанії, і по одному з Німеччини та Франції.

Топ-10 найдорожчих клубів:

  1. "Реал" — 5,5 млрд євро
  2. "Манчестер Юнайтед" — 5,4 млрд євро
  3. "Барселона" — 4,9 млрд євро
  4. "Ліверпуль" — 4,7 млрд євро
  5. "Манчестер Сіті" — 4,5 млрд євро
  6. "Баварія" — 4,3 млрд євро
  7. "ПСЖ" — 3,8 млрд євро
  8. "Челсі" — 2,8 млрд євро
  9. "Тоттенгем" — 2,5 млрд євро
  10. "Арсенал" — 2,4 млрд євро

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

Григорчук розповів, чи перейде Брагару до "Динамо".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі