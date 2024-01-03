Названо десять найдорожчих футбольних клубів світу

Гравці найдорожчого клубу у світі. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

У списку найдорожчих футбольних клубів у світі протягом десятиліть не відбувається жодних змін. При цьому найдорожчі команди не завжди означають стабільно багаті.

Саме цього висновку можна дійти, якщо побачити щорічний рейтинг найдорожчих клубів від Forbes.

Читайте також:

Президенти "Барселони" Жоан Лапорта та "Реала" Флорентіно Перес. Фото: "Реал" Мадрид

На сцені ті самі

У футболі минуло пів сотні років, але мадридський "Реал" та "Манчестер Юнайтед" продовжують боротися за перший рядок рейтингу. На цей раз іспанці виявилися трохи попереду. Замикає трійку "Барселона".

Всі ці три клуби є великими брендами, але у фінансовому плані вони переживають не найкращі часи. Причина проблем у боргах на сотні мільйонів євро. Саме вони спонукали керівників команд стати на початку появи скандальної Суперліги.

Більше інших кредиторам винні каталонці, для яких епідемія коронавірусу стала своєрідним нокаутом, і вони від нього ще не змогли відновитися.

Також важливо розуміти, що у Forbes при складанні рейтингу враховували інфраструктуру клубів, склади та суму комерційної пропозиції. Як бачимо, борги вони не враховували.

Зазначимо, що до рейтингу потрапили шість клубів з Англії, два з Іспанії, і по одному з Німеччини та Франції.

Топ-10 найдорожчих клубів:

"Реал" — 5,5 млрд євро "Манчестер Юнайтед" — 5,4 млрд євро "Барселона" — 4,9 млрд євро "Ліверпуль" — 4,7 млрд євро "Манчестер Сіті" — 4,5 млрд євро "Баварія" — 4,3 млрд євро "ПСЖ" — 3,8 млрд євро "Челсі" — 2,8 млрд євро "Тоттенгем" — 2,5 млрд євро "Арсенал" — 2,4 млрд євро

Нагадаємо, Мудрик близький до переходу до відомого італійського клубу.

Ломаченко може завершити кар'єру вже найближчим часом.

Ексгравець "Динамо" та збірної України близький до переходу до чемпіонату Англії.

"ПСЖ" різко відповів "Ліверпулю" щодо Мбаппе.

Григорчук розповів, чи перейде Брагару до "Динамо".