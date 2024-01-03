Названы десять самых дорогих футбольных клубов мира
В списке самых дорогих футбольных клубов в мире в течение десятилетий не происходит никаких изменений. При этом самые дорогие команды, не всегда значит стабильно богатые.
Именно к этому выводу можно прийти, если увидеть ежегодный рейтинг самых дорогих клубов от Forbes.
На сцене все те же
В футболе прошло полсотни лет, но мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают бодаться за первую строчку рейтинга. На этот раз испанцы оказались немного впереди. Замыкает тройку "Барселона".
Все эти три клуба являются великими брендами, но в финансовом плане они переживают не лучшие времена. Причина проблем в долгах на сотни миллионов евро. Именно они сподвигли руководителей команд стать у истоков появления скандальной Суперлиги.
Больше остальных кредиторам должны каталонцы, для которых эпидемия коронавируса стала своеобразным нокаутом, и они от него еще не смогли восстановиться.
Также важно понимать, что в Forbes при составлении рейтинга учитывали инфраструктуру клубов, составы и сумму коммерческого предложения. Как видим, долги они не учитывали.
Отметим, что в рейтинг попали шесть клубов из Англии, два из Испании, и по одному из Германии и Франции.
Топ-10 самых дорогих клубов:
- "Реал" — 5,5 млрд евро
- "Манчестер Юнайтед" — 5,4 млрд евро
- "Барселона" — 4,9 млрд евро
- "Ливерпуль" — 4,7 млрд евро
- "Манчестер Сити" — 4,5 млрд евро
- "Бавария" — 4,3 млрд евро
- "ПСЖ" — 3,8 млрд евро
- "Челси" — 2,8 млрд евро
- "Тоттенхэм" — 2,5 млрд евро
- "Арсенал" — 2,4 млрд евро
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