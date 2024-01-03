Названы десять самых дорогих футбольных клубов мира

Игроки самого дорогого клуба в мире. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

В списке самых дорогих футбольных клубов в мире в течение десятилетий не происходит никаких изменений. При этом самые дорогие команды, не всегда значит стабильно богатые.

Именно к этому выводу можно прийти, если увидеть ежегодный рейтинг самых дорогих клубов от Forbes.

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На сцене все те же

В футболе прошло полсотни лет, но мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают бодаться за первую строчку рейтинга. На этот раз испанцы оказались немного впереди. Замыкает тройку "Барселона".

Все эти три клуба являются великими брендами, но в финансовом плане они переживают не лучшие времена. Причина проблем в долгах на сотни миллионов евро. Именно они сподвигли руководителей команд стать у истоков появления скандальной Суперлиги.

Больше остальных кредиторам должны каталонцы, для которых эпидемия коронавируса стала своеобразным нокаутом, и они от него еще не смогли восстановиться.

Также важно понимать, что в Forbes при составлении рейтинга учитывали инфраструктуру клубов, составы и сумму коммерческого предложения. Как видим, долги они не учитывали.

Отметим, что в рейтинг попали шесть клубов из Англии, два из Испании, и по одному из Германии и Франции.

Топ-10 самых дорогих клубов:

"Реал" — 5,5 млрд евро "Манчестер Юнайтед" — 5,4 млрд евро "Барселона" — 4,9 млрд евро "Ливерпуль" — 4,7 млрд евро "Манчестер Сити" — 4,5 млрд евро "Бавария" — 4,3 млрд евро "ПСЖ" — 3,8 млрд евро "Челси" — 2,8 млрд евро "Тоттенхэм" — 2,5 млрд евро "Арсенал" — 2,4 млрд евро

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