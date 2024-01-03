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Названы десять самых дорогих футбольных клубов мира

3 января 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Названы десять самых дорогих футбольных клубов мира
Игроки самого дорогого клуба в мире. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Агабекян Карен
редактор

В списке самых дорогих футбольных клубов в мире в течение десятилетий не происходит никаких изменений. При этом самые дорогие команды, не всегда значит стабильно богатые.

Именно к этому выводу можно прийти, если увидеть ежегодный рейтинг самых дорогих клубов от Forbes.

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Президенты "Барселоны" Жоан Лапорта и "Реала" Флорентино Перес. Фото: "Реал" Мадрид

На сцене все те же

В футболе прошло полсотни лет, но мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед" продолжают бодаться за первую строчку рейтинга. На этот раз испанцы оказались немного впереди. Замыкает тройку "Барселона".

Все эти три клуба являются великими брендами, но в финансовом плане они переживают не лучшие времена. Причина проблем в долгах на сотни миллионов евро. Именно они сподвигли руководителей команд стать у истоков появления скандальной Суперлиги.

Больше остальных кредиторам должны каталонцы, для которых эпидемия коронавируса стала своеобразным нокаутом, и они от него еще не смогли восстановиться.

Также важно понимать, что в Forbes при составлении рейтинга учитывали инфраструктуру клубов, составы и сумму коммерческого предложения. Как видим, долги они не учитывали.

Отметим, что в рейтинг попали шесть клубов из Англии, два из Испании, и по одному из Германии и Франции.

Топ-10 самых дорогих клубов:

  1. "Реал" — 5,5 млрд евро
  2. "Манчестер Юнайтед" — 5,4 млрд евро
  3. "Барселона" — 4,9 млрд евро
  4. "Ливерпуль" — 4,7 млрд евро
  5. "Манчестер Сити" — 4,5 млрд евро
  6. "Бавария" — 4,3 млрд евро
  7. "ПСЖ" — 3,8 млрд евро
  8. "Челси" — 2,8 млрд евро
  9. "Тоттенхэм" — 2,5 млрд евро
  10. "Арсенал" — 2,4 млрд евро

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Ломаченко может завершить карьеру уже в ближайшее время. 

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

"ПСЖ" резко ответил "Ливерпулю" насчет Мбаппе.

Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в "Динамо".

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