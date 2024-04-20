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Не Мудрик — Гвардіола назвав найкращого гравця Челсі

20 квітня 2024 08:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Не Мудрик — Гвардіола назвав найкращого гравця Челсі
Пеп Гвардіола. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів, хто, на його думку, є головним лідером "Челсі" цього сезону. Це його колишній підопічний Коул Палмер.

Коуч пояснив, чому відпустив його до Лондону, передає Новини.LIVE.

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"Коул упродовж двох сезонів просився покинути "Сіті". Я казав: "Залишайся". Але він хотів піти. Що ми можемо вдіяти? Він винятковий гравець із суперпотенціалом. Я не дав йому тих хвилин, на які він заслуговує, яких він зараз має в "Челсі", — сказав Гвардіола.

Палмер цього сезону забив 25 голів і зробив 13 асистів у 41 матчі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Не підійшов за профілем

Нагадаємо, 21-річний хавбек несподівано перейшов до "Челсі" в останній день минулорічного трансферного вікна за 47 млн євро. 

Видання The Guardian, посилаючись на джерела в "Сіті", пише, що рішення відпустити Палмера прийняв сам Гвардіола. Гравець не підходив до того профілю футболіста, з якими воліє працювати іспанський наставник.

Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.

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Михайло Мудрик
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Челсі

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