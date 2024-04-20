Не Мудрик — Гвардіола назвав найкращого гравця Челсі

Пеп Гвардіола. Фото: Reuters

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів, хто, на його думку, є головним лідером "Челсі" цього сезону. Це його колишній підопічний Коул Палмер.

Коуч пояснив, чому відпустив його до Лондону, передає Новини.LIVE.

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"Коул упродовж двох сезонів просився покинути "Сіті". Я казав: "Залишайся". Але він хотів піти. Що ми можемо вдіяти? Він винятковий гравець із суперпотенціалом. Я не дав йому тих хвилин, на які він заслуговує, яких він зараз має в "Челсі", — сказав Гвардіола.

Palmer will haunt Pep and man city so bad, can't wait😮‍💨 pic.twitter.com/qqSklNpfuL — T£ddy🥷🏾 (@Cfcteddy) April 20, 2024

Палмер цього сезону забив 25 голів і зробив 13 асистів у 41 матчі. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро.

Не підійшов за профілем

Нагадаємо, 21-річний хавбек несподівано перейшов до "Челсі" в останній день минулорічного трансферного вікна за 47 млн євро.

Видання The Guardian, посилаючись на джерела в "Сіті", пише, що рішення відпустити Палмера прийняв сам Гвардіола. Гравець не підходив до того профілю футболіста, з якими воліє працювати іспанський наставник.

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