Не Мудрик — Гвардиола назвал лучшего игрока Челси

Пеп Гвардиола. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, кто по его мнению является главным лидером "Челси" в этом сезоне. Это его бывший подопечный Коул Палмер.

Коуч объяснил, почему он отпустил его в Лондон, передает Новини.LIVE.

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"Коул в течение двух сезонов просился покинуть "Сити". Я говорил: "Оставайся". Но он хотел уйти. Что мы можем сделать? Он исключительный игрок с суперпотенциалом. Я не дал ему тех минут, которых он заслуживает, которых он сейчас имеет в "Челси", — сказал Гвардиола.

Palmer will haunt Pep and man city so bad, can't wait😮‍💨 pic.twitter.com/qqSklNpfuL — T£ddy🥷🏾 (@Cfcteddy) April 20, 2024

Палмер в этом сезоне забил 25 голов и совершил 13 ассистов в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Не подошел по профилю

Напомним, 21-летний хавбек неожиданно перешел в "Челси" в последний день прошлогоднего трансферного окна за 47 млн. евро.

Издание The Guardian, ссылаясь на источники в Сити, пишет, что решение отпустить Палмера принял сам Гвардиола. Игрок не подходил к тому профилю футболиста, с которым предпочитает работать испанский наставник.

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