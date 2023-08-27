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"Не розумію, де дискримінація в моїх словах": Луческу про скандал з "Бешикташем"

27 серпня 2023 15:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Не розумію, де дискримінація в моїх словах": Луческу про скандал з "Бешикташем"
Луческу після гри з "Бешикташем". Фото: Twitter/DynamoKiev
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу стверджує, що його слова "Ми грали не проти "Бешикташа", а проти збірної Африки" неправильно зрозуміли. Румунський фахівець запевняє, що таким чином хотів відзначити високий рівень суперника.

Відповідне інтерв’ю він дав турецьким журналістам.

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"Я в жодному разі не недооцінював "Бешикташ". Навпаки, я хотів сказати, що "Бешикташ" цього сезону зібрав гарну команду з іноземців. Я наголосив на Африці, щоб похвалити селекцію "Бешикташа". Я не розумію, де дискримінація у моїх словах. Я багато років працював із африканськими футболістами", — сказав Містер.

У Туреччини забагато легіонерів

Також наставник згадав період, коли був тренером збірної Туреччини. Тоді було проблемою запросити місцевих гравців високого рівня через велику кількість легіонерів.

"Мої слова про багатьох африканців у "Бешикташі" не були проявом негативу чи дискримінації. "Бешикташ" цього сезону оформив хороші трансфери і готовий боротися за чемпіонство в Туреччині.

Коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у "Бешикташі", "Галатасараї" та "Фенербахчі", щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що у Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям", — вважає Луческу.

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