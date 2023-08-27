Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Не понимаю, где дискриминация в моих словах": Луческу о скандале с "Бешикташем" arrow

"Не понимаю, где дискриминация в моих словах": Луческу о скандале с "Бешикташем"

27 августа 2023 15:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Не понимаю, где дискриминация в моих словах": Луческу о скандале с "Бешикташем"
Луческу после игры с "Бешикташем". Фото: Twitter/DynamoKiev
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу утверждает, что его слова "Мы играли не против "Бешикташа", а против сборной Африки", неправильно поняли. Румынский специалист уверяет, что таким образом хотел отметить высокий уровень соперника.

Соответствующее интервью он дал турецким журналистам.

Читайте также:

"Я ни в коем случае не недооценивал "Бешикташ". Напротив, я хотел сказать, что "Бешикташ" в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я отметил Африку, чтобы похвалить селекцию "Бешикташа". Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами", — сказал Мистер.

В Турции много легионеров

Также наставник вспомнил период, когда был тренером сборной Турции. Тогда было проблемой пригласить местных игроков высокого уровня из-за большого количества легионеров.

"Мои слова о многих африканцах в "Бешикташе" не были проявлением негатива или дискриминации. "Бешикташ" в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.

Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в "Бешикташе", "Галатасарае" и "Фенербахче", чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам", — считает Луческу.

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.

Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала.

Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.

Столичное "Динамо" просматривает молодого флангового форварда из Хорватии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз