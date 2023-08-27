"Не понимаю, где дискриминация в моих словах": Луческу о скандале с "Бешикташем"

Луческу после игры с "Бешикташем". Фото: Twitter/DynamoKiev

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу утверждает, что его слова "Мы играли не против "Бешикташа", а против сборной Африки", неправильно поняли. Румынский специалист уверяет, что таким образом хотел отметить высокий уровень соперника.

Соответствующее интервью он дал турецким журналистам.

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"Я ни в коем случае не недооценивал "Бешикташ". Напротив, я хотел сказать, что "Бешикташ" в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я отметил Африку, чтобы похвалить селекцию "Бешикташа". Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами", — сказал Мистер.

В Турции много легионеров

Также наставник вспомнил период, когда был тренером сборной Турции. Тогда было проблемой пригласить местных игроков высокого уровня из-за большого количества легионеров.

"Мои слова о многих африканцах в "Бешикташе" не были проявлением негатива или дискриминации. "Бешикташ" в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.

Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в "Бешикташе", "Галатасарае" и "Фенербахче", чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам", — считает Луческу.

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