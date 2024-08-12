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Небесна збірна — у Старткомі назвали кількість загиблих через війну спортсменів

12 серпня 2024 13:30
Валерій Ковалевич - Редактор
У Страткомі назвали кількість загиблих під час війни спортсменів
Футболістка Вікторія Котлярова загинула внаслідок обстрілу росіянами Києва. Фото: Facebook
Валерій Ковалевич - Редактор

Кількість українських спортсменів, які ніколи не побачать Олімпійські ігри через російську агресію, постійно зростає. У Страткомі зробили заяву про "Небесну збірну", яка вже ніколи не візьме участь у спортивних турнірах.

Гімн України на Олімпіаді в Парижі звучав для всіх спортсменів, включаючи тих, яких уже немає в живих, заявили у Страткомі.

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Небесна збірна
Експозиція присвячена загиблим спортсменам. Фото: Стратком

Скільки спортсменів загинуло через війну

В Управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ на тлі завершення Олімпіади-2024 розповіли про "Небесну збірну". Це список спортсменів, які вже не зможуть вийти на ігрові майданчики та поля.

Загалом війна, яку Росія розв'язала в Україні, забрала життя вже 479 спортсменів. Серед них 27-річна футболістка Вікторія Котлярова, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву. А 15-річний Денис Мельник, який мріяв уславити Україну на танцювальному майданчику, став жертвою уламка безпілотника.

"Щоразу, коли на Олімпіаді-2024 звучав український гімн, він звучав і для цих спортсменів", — написали в Страткомі.

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