В Страткоме назвали количество погибших во время войны спортсменов

Футболистка Виктория Котлярова погибла в результате обстрела россиянами Киева. Фото: Facebook

Количество украинских спортсменов, которые никогда не увидят Олимпийские игры из-за российской агрессии, постоянно растет. В Страткоме сделали заявление о "Небесной сборной", которая уже никогда не примет участие в спортивных турнирах.

Гимн Украины на Олимпиаде в Париже звучал для всех спортсменов, включая тех, которых уже нет в живых, заявили в Страткоме.

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Экспозиция, которая посвящена погибшим спортсменам. Фото: Стратком

Сколько спортсменов погибло из-за войны

В Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ на фоне завершения Олимпиады-2024 рассказали о "Небесной сборной". Это список спортсменов, которые уже не смогут выйти на игровые площадки и поля.

В общей сложности война, которую Россия развязала в Украине, унесла жизни уже 479 спортсменов. Среди них 27-летняя футболистка Виктория Котлярова, которая погибла в результате ракетного удара по Киеву. А 15-летний Денис Мельник, мечтавший прославить Украину на танцевальной площадке, стал жертвой обломка беспилотника.

"Каждый раз, когда на Олимпиаде-2024 звучал украинский гимн, он звучал и для этих спортсменов", — написали в Страткоме.

Украинцы завоевали на Олимпиаде в Париже 12 медалей, среди них три золотых.

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