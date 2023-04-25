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Неймар може опинитися в АПЛ: яка команда претендує на бразильця

25 квітня 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Неймар може опинитися в АПЛ — яка команда претендує на бразильця
Нападник "ПСЖ" та збірної Бразилії Неймар. Фото: Instagram/neymarjr
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Зірковий бразильский нападник "ПСЖ" Неймар Жуніор може змінити команду вже найближчого літа. За ситуацією навколо форварда активно слідкує англійський "Манчестер Юнайтед". 

Про це повідомляє Footmercato. 

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За інформацією видання, керівництво "червоних дияволів" нібито уважно слідкує за справами Неймара в "ПСЖ". Водночас повідомляється, що наразі "МЮ" не готовий зробити конкретну пропозицію бразильцю — англійці лише вивчають ситуацію, яка склалась навкого гравця. 

Неймар
Бразилець Неймар на передматчевій розминці "ПСЖ". Фото: Instagram/neymarjr

Власники "ПСЖ" мають намір оновити та омолодити склад команди. Неймар буцімто входить у список тих футболістів, яких можуть виставити на трансферний ринок. 

Наразі бразилець проходить відновлення після травми. У поточному сезоні він зіграв за парижан 29 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач. 

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