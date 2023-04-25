Неймар може опинитися в АПЛ: яка команда претендує на бразильця
Зірковий бразильский нападник "ПСЖ" Неймар Жуніор може змінити команду вже найближчого літа. За ситуацією навколо форварда активно слідкує англійський "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє Footmercato.
"ПСЖ" хоче позбутися Неймара
За інформацією видання, керівництво "червоних дияволів" нібито уважно слідкує за справами Неймара в "ПСЖ". Водночас повідомляється, що наразі "МЮ" не готовий зробити конкретну пропозицію бразильцю — англійці лише вивчають ситуацію, яка склалась навкого гравця.
Власники "ПСЖ" мають намір оновити та омолодити склад команди. Неймар буцімто входить у список тих футболістів, яких можуть виставити на трансферний ринок.
Наразі бразилець проходить відновлення після травми. У поточному сезоні він зіграв за парижан 29 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.
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