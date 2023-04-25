Неймар может оказаться в АПЛ: какая команда претендует на бразильца
Звездный бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор может сменить команду уже ближайшим летом. За ситуацией вокруг форварда активно следит английский "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Footmercato.
"ПСЖ" хочет избавиться от Неймара
По информации издания, руководство "красных дьяволов" внимательно следит за делами Неймара в "ПСЖ". В то же время сообщается, что сейчас "МЮ" не готов сделать конкретное предложение бразильцу — англичане лишь изучают сложившуюся ситуацию вокруг футболиста.
Владельцы ПСЖ намерены обновить и омолодить состав команды. Неймар входит в список тех футболистов, которых могут выставить на трансферный рынок.
В настоящее время бразилец проходит восстанавление после травмы. В текущем сезоне он сыграл за парижан 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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