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Неймар может оказаться в АПЛ: какая команда претендует на бразильца

25 апреля 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Неймар может оказаться в АПЛ — какая команда претендует на бразильца
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар. Фото: Instagram/neymarjr
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Звездный бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор может сменить команду уже ближайшим летом. За ситуацией вокруг форварда активно следит английский "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Footmercato.

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По информации издания, руководство "красных дьяволов" внимательно следит за делами Неймара в "ПСЖ". В то же время сообщается, что сейчас "МЮ" не готов сделать конкретное предложение бразильцу — англичане лишь изучают сложившуюся ситуацию вокруг футболиста.

Неймар
Бразилец Неймар на предматчевой разминке "ПСЖ". Фото: Instagram/neymarjr

Владельцы ПСЖ намерены обновить и омолодить состав команды. Неймар входит в список тех футболистов, которых могут выставить на трансферный рынок.

В настоящее время бразилец проходит восстанавление после травмы. В текущем сезоне он сыграл за парижан 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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