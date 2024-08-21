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Неймар переслідує одну з найкрасивіших спортсменок світу — подробиці

21 серпня 2024 17:25
Валерій Ковалевич - Редактор
Неймар переслідував учасницю Олімпіади в Парижі Луану Алонсо
Неймар працює в тренажерному залі. Фото: instagram.com/neymarjr/
Валерій Ковалевич - Редактор

Бразильський футболіст саудівської команди "Аль-Хіляль" Неймар пропонував вступити у відносини парагвайській плавчині Луані Алонсо. Дівчина стала відомою через інцидент на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Спортсменка в інтерв'ю Aire de Todos пояснила, чому вирішила не вступати у стосунки з відомим футболістом.

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Луана Алонсо представляла на Олімпіаді Парагвай. Спортсменка посіла шосте місце у запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм і не потрапила до фіналу турніру. Невдовзі після цього дівчину виселили з олімпійського села через те, що вона створила "неналежну обстановку" серед інших спортсменів.

Луана Алонсо
Луана Алонсо в Парижі. Фото: instagram.com/luanalonsom/

Увага Неймара

Незабаром після цього Алонсо оголосила про закінчення спортивної кар'єри, що привернула до неї увагу вболівальників усього світу. Кількість шанувальників Луани збільшилася майже вдвічі. Дівчину почали запрошувати на телешоу, часто у неї беруть інтерв'ю. Журналісти назвали 20-річну плавчиню однією з найкрасивіших спортсменок світу.

Луана Алонсо
Луана Алонсо на відпочинку. Фото: instagram.com/luanalonsom/

Під час одного з них Алонсо розповіла, що якийсь час тому, коли їй було лише 18, Неймар пропонував їй зустрітися. Він активно писав Луані у соціальній мережі. Вона розповіла, що відкинула зіркового футболіста, але не розкрила причини та деталі.

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