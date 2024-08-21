Неймар преследовал участницу Олимпиады в Париже Луану Алонсо

Неймар преследует одну из самых красивых спортсменок мира — подробности
Бразильский футболист саудовской команды "Аль-Хиляль" Неймар предлагал вступить в отношения парагвайской пловчихе Луане Алонсо. Девушка стала известной из-за инцидента на Олимпиаде-2024 в Париже.
Спортсменка в интервью Aire de Todos объяснила, почему решила не вступать в отношения с известным футболистом.
Луана Алонсо представляла на Олимпиаде Парагвай. Спортсменка заняла шестое место в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем и не попала в финал турнира. Вскоре после этого девушку выселили из олимпийской деревни за то, что она создала "ненадлежащую обстановку" среди других спортсменов.
Внимание Неймара
Вскоре после этого Алонсо объявила об окончании спортивной карьеры, что привлекло к ней внимание болельщиков всего мира. Количество подписчиков Луаны увеличилось почти в два раза. Девушку стали приглашать на телешоу, у нее часто берут интервью. Журналисты назвали 20-летнюю пловчиху одной из самых красивых спортсменок мира.
Во время одного из них Алонсо рассказала, что некоторое время назад, когда ей было всего 18, Неймар предлагал ей встретиться. Он активно писал Луане в социальных сетях. Она рассказала, что отвергла звездного футболиста, но не раскрыла причину и детали.
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