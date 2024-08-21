Неймар преследовал участницу Олимпиады в Париже Луану Алонсо

Неймар работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильский футболист саудовской команды "Аль-Хиляль" Неймар предлагал вступить в отношения парагвайской пловчихе Луане Алонсо. Девушка стала известной из-за инцидента на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсменка в интервью Aire de Todos объяснила, почему решила не вступать в отношения с известным футболистом.

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Луана Алонсо представляла на Олимпиаде Парагвай. Спортсменка заняла шестое место в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем и не попала в финал турнира. Вскоре после этого девушку выселили из олимпийской деревни за то, что она создала "ненадлежащую обстановку" среди других спортсменов.

Луана Алонсо в Париже. Фото: instagram.com/luanalonsom/

Внимание Неймара

Вскоре после этого Алонсо объявила об окончании спортивной карьеры, что привлекло к ней внимание болельщиков всего мира. Количество подписчиков Луаны увеличилось почти в два раза. Девушку стали приглашать на телешоу, у нее часто берут интервью. Журналисты назвали 20-летнюю пловчиху одной из самых красивых спортсменок мира.

Луана Алонсо на отдыхе. Фото: instagram.com/luanalonsom/

Во время одного из них Алонсо рассказала, что некоторое время назад, когда ей было всего 18, Неймар предлагал ей встретиться. Он активно писал Луане в социальных сетях. Она рассказала, что отвергла звездного футболиста, но не раскрыла причину и детали.

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