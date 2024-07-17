Неймар ухвалив рішення про подальшу кар'єру

Неймар готується повернутися на поле. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильський футболіст Неймар не має наміру завершувати кар'єру. Він майже відновився після тяжкої травми, яку отримав минулого року.

Неймар тренується за індивідуальною програмою та готується повернутися на поле, повідомив клуб "Аль-Хіляль" у соціальній мережі "X".

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Неймар став футболістом клубу "Аль-Хіляль" рік тому. Він був представлений як одна з головних зірок чемпіонату Саудівської Аравії з футболу. Але бразилець недовго допомагав новій команді на полі.

Неймар працює у спортзалі. Фото: instagram.com/neymarjr/

У жовтні 2023 року Неймар отримав чергову травму. В одному з матчів за збірну Бразилії 32-річний футболіст впав на газон і не зміг продовжити гру. Медобстеження продемонструвало, що у нього розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Повернення Неймара

Декілька місяців бразилець фактично вчився заново ходити. Він присвячував багато часу сім'ї, новонародженому синові та розвагам. Вболівальники навіть почали критикувати гравця за зайву вагу.

Неймар зі своїми дітьми. Фото: instagram.com/neymarjr/

"Аль-Хіляль" уже повідомив, що Неймар повертається на поле. Сам бразилець заявив, що готується до матчів нового сезону на клубній базі. Бразилець розраховує якнайшвидше привести себе в оптимальну форму.

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