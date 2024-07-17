Неймар принял решение о дальнейшей карьере

Неймар готовится вернуться на поле. Фото: instagram.com/neymarjr/

Бразильский футболист Неймар не собирается завершать карьеру. Он почти восстановился после тяжелой травмы, которую получил в прошлом году.

Неймар тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться на поле, сообщил клуб "Аль-Хиляль" в социальной сети "X".

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Неймар стал футболистом клуба "Аль-Хиляль" год назад. Он был представлен в качестве одной из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Но бразилец недолго помогал новой команде на поле.

Неймар работает в спортзале. Фото: instagram.com/neymarjr/

В октябре 2023 года Неймар получил очередную травму. В одном из матчей за сборную Бразилии 32-летний футболист упал на газон и не смог продолжить игру. Медобследование продемонстрировало, что у него разрыв крестообразных связок колена.

Возвращение Неймара

Несколько месяцев бразилец фактически учился заново ходить. Он посвящал много времени семье, новорожденному сыну и развлечениям. Болельщики даже начали критиковать игрока за лишний вес.

Неймар со своими детьми. Фото: instagram.com/neymarjr/

"Аль-Хиляль" уже сообщил, что Неймар возвращается на поле. Сам бразилец заявил, что готовится к матчам нового сезона на клубной базе. Бразилец рассчитывает как можно быстрее привести себя в оптимальную форму.

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