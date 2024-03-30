Неймар попросив саудівців відпустити його до Європи — до якого клубу хоче бразилець
Вінгер футбольного клубу "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії Неймар просить відпустити його до Європи. При цьому не йдеться про звільнення від контракту.
Зірковий футболіст може виїхати в один із п'яти топових чемпіонатів, повідомив Sport.es.
Неймар захотів повернутися
За інформацією джерела, Неймар, який відновлюється після травми коліна, хоче повернутися до "Барселони".
Наразі йдеться про оренду на один сезон. Щоправда, клуби ще не вели переговорів і взагалі невідомо, як відреагують саудівці, оскільки гроші для них мають другорядне значення.
У поточному сезоні через травму Неймар зіграв за "Аль-Хіляль" п'ять матчів, забив один гол і зробив три асисти.
Попри відсутність Неймара, "Аль-Хіляль" впевнено йде на першому місці в чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи другу команду турніру "Аль-Наср" з Кріштіану Роналду на 12 очок.
У складі "Барселони" Неймар забив 105 голів та зробив 76 результативних передач у 186 матчах.
Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.
Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця.
Роналду завершить кар'єру в Саудівській Аравії заради повернення до Європи.
У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України.
Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.
Читайте Новини.LIVE!