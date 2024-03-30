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Неймар попросив саудівців відпустити його до Європи — до якого клубу хоче бразилець

30 березня 2024 08:40
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Агабекян Карен
редактор
Неймар попросив саудівців відпустити його до Європи — до якого клубу хоче бразилець
Неймар після переїзду до Саудівської Аравії. Фото: "Аль-Хіляль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вінгер футбольного клубу "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії Неймар просить відпустити його до Європи. При цьому не йдеться про звільнення від контракту.

Зірковий футболіст може виїхати в один із п'яти топових чемпіонатів, повідомив Sport.es.

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Неймар захотів повернутися

За інформацією джерела, Неймар, який відновлюється після травми коліна, хоче повернутися до "Барселони".

Неймар у Барселоні
Неймар під час виступів у "Барселоні". Фото: "Ла Ліга"

Наразі йдеться про оренду на один сезон. Щоправда, клуби ще не вели переговорів і взагалі невідомо, як відреагують саудівці, оскільки гроші для них мають другорядне значення.

У поточному сезоні через травму Неймар зіграв за "Аль-Хіляль" п'ять матчів, забив один гол і зробив три асисти.

Попри відсутність Неймара, "Аль-Хіляль" впевнено йде на першому місці в чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи другу команду турніру "Аль-Наср" з Кріштіану Роналду на 12 очок.

У складі "Барселони" Неймар забив 105 голів та зробив 76 результативних передач у 186 матчах.

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Футбол трансфери
Барселона
Неймар
Аль-Хіляль

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