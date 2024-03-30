Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Неймар попросил саудовцев отпустить его в Европу — в какой клуб хочет бразилец arrow

Неймар попросил саудовцев отпустить его в Европу — в какой клуб хочет бразилец

30 марта 2024 08:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Неймар попросил саудовцев отпустить его в Европу — в какой клуб хочет бразилец
Неймар после пеезда в Саудовскую Аравию. Фото: "Аль-Хиляль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер футбольного клуба "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии Неймар просит отпустить его в Европу. При этом не идет речь об освобождении от контракта.

Звездный футболист может уехать в один из пяти топовых чемпионатов, сообщил Sport.es.

Читайте также:

Неймар захотел вернуться

По информации источника, восстанавливающийся после травмы колена Неймар хочет вернуться в "Барселону".

Неймар в Барселоне
Неймар во время выступлений в "Барселоне". Фото: "Ла Лига"

На текущий момент идет речь об аренде на один сезон. Правда, клубы еще не вели переговоров и вообще неизвестно, как отреагируют саудовцы, поскольку деньги доя них имеют второстепенное значение.

В текущем сезоне из-за травмы Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" пять матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

Несмотря на отсутствие Неймара, "Аль-Хиляль" уверенно идет на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии, опережая идущий вторым "Аль-Наср" с Криштиану Роналду на 12 очков.

В составе "Барселоны" Неймар забил 105 голов и сделал 76 результативных передач в 186 матчах.

Напомним, Лунин готовится к смене клуба — детали трансфера. 

Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Гвардиола принял решение уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Футбол трансферы
Барселона
Неймар
Аль-Хиляль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом