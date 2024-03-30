Неймар попросил саудовцев отпустить его в Европу — в какой клуб хочет бразилец
Вингер футбольного клуба "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии Неймар просит отпустить его в Европу. При этом не идет речь об освобождении от контракта.
Звездный футболист может уехать в один из пяти топовых чемпионатов, сообщил Sport.es.
Неймар захотел вернуться
По информации источника, восстанавливающийся после травмы колена Неймар хочет вернуться в "Барселону".
На текущий момент идет речь об аренде на один сезон. Правда, клубы еще не вели переговоров и вообще неизвестно, как отреагируют саудовцы, поскольку деньги доя них имеют второстепенное значение.
В текущем сезоне из-за травмы Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" пять матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
Несмотря на отсутствие Неймара, "Аль-Хиляль" уверенно идет на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии, опережая идущий вторым "Аль-Наср" с Криштиану Роналду на 12 очков.
В составе "Барселоны" Неймар забил 105 голов и сделал 76 результативных передач в 186 матчах.
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