Неймар попросил саудовцев отпустить его в Европу — в какой клуб хочет бразилец

Неймар после пеезда в Саудовскую Аравию. Фото: "Аль-Хиляль"

Вингер футбольного клуба "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии Неймар просит отпустить его в Европу. При этом не идет речь об освобождении от контракта.

Звездный футболист может уехать в один из пяти топовых чемпионатов, сообщил Sport.es.

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По информации источника, восстанавливающийся после травмы колена Неймар хочет вернуться в "Барселону".

Неймар во время выступлений в "Барселоне". Фото: "Ла Лига"

На текущий момент идет речь об аренде на один сезон. Правда, клубы еще не вели переговоров и вообще неизвестно, как отреагируют саудовцы, поскольку деньги доя них имеют второстепенное значение.

В текущем сезоне из-за травмы Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" пять матчей, забил один гол и сделал три ассиста.

Несмотря на отсутствие Неймара, "Аль-Хиляль" уверенно идет на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии, опережая идущий вторым "Аль-Наср" с Криштиану Роналду на 12 очков.

В составе "Барселоны" Неймар забил 105 голов и сделал 76 результативных передач в 186 матчах.

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