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Неймара раскритиковали за то, что он потолстел на реабилитации

11 января 2024 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймара раскритиковали за то, что он потолстел на реабилитации
Неймар с сыном. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Бразилии Неймар за несколько последних месяцев набрал немало лишних килограммов. Форвард ведет малоподвижный образ жизни после травмы. 

Болельщики критикуют Неймара за лишний вес и опасаются, что он может завершить карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo Esporte

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Бразилец Неймар продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы крестообразной связки правого колена, которую он получил в октябре прошлого года. Из-за повреждения 31-летний футболист может пропустить Кубок Америки-2024. Во время реабилитации футболист оказался в эпицентре скандала. 

Как Неймар разозлил болельщиков 

Лидер сборной Бразилии в последние месяцы часто дает интервью, однако поводом для скандала стали не слова игрока, а его внешний вид. Кадры с Неймаром быстро распространились в интернете и стали вирусными. 

Неймар
Неймар во время интервью. Фото: instagram.com/neymarjr/

Болельщики отметили, что бразилец изменился по сравнению с временами, когда он часто выходил на поле. Визуально кажется, что Неймар действительно сильно набрал вес. Однако на других кадрах с интервью кажется, что футболист выглядит в пределах допустимой нормы. 

Неймар сыграл в этом сезоне пять матчей за "Аль-Хиляль". Он забил один гол и сделал три результативные передачи. 

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

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футбол
Саудовская Аравия
Неймар

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