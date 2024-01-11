Неймара раскритиковали за то, что он потолстел на реабилитации
Лидер сборной Бразилии Неймар за несколько последних месяцев набрал немало лишних килограммов. Форвард ведет малоподвижный образ жизни после травмы.
Болельщики критикуют Неймара за лишний вес и опасаются, что он может завершить карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo Esporte.
Бразилец Неймар продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы крестообразной связки правого колена, которую он получил в октябре прошлого года. Из-за повреждения 31-летний футболист может пропустить Кубок Америки-2024. Во время реабилитации футболист оказался в эпицентре скандала.
Как Неймар разозлил болельщиков
Лидер сборной Бразилии в последние месяцы часто дает интервью, однако поводом для скандала стали не слова игрока, а его внешний вид. Кадры с Неймаром быстро распространились в интернете и стали вирусными.
Болельщики отметили, что бразилец изменился по сравнению с временами, когда он часто выходил на поле. Визуально кажется, что Неймар действительно сильно набрал вес. Однако на других кадрах с интервью кажется, что футболист выглядит в пределах допустимой нормы.
Неймар сыграл в этом сезоне пять матчей за "Аль-Хиляль". Он забил один гол и сделал три результативные передачи.
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