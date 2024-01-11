Неймара раскритиковали за то, что он потолстел на реабилитации

Неймар с сыном. Фото: instagram.com/neymarjr/

Лидер сборной Бразилии Неймар за несколько последних месяцев набрал немало лишних килограммов. Форвард ведет малоподвижный образ жизни после травмы.

Болельщики критикуют Неймара за лишний вес и опасаются, что он может завершить карьеру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Globo Esporte.

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Как Неймар разозлил болельщиков

Лидер сборной Бразилии в последние месяцы часто дает интервью, однако поводом для скандала стали не слова игрока, а его внешний вид. Кадры с Неймаром быстро распространились в интернете и стали вирусными.

Неймар во время интервью. Фото: instagram.com/neymarjr/

Болельщики отметили, что бразилец изменился по сравнению с временами, когда он часто выходил на поле. Визуально кажется, что Неймар действительно сильно набрал вес. Однако на других кадрах с интервью кажется, что футболист выглядит в пределах допустимой нормы.

Неймар сыграл в этом сезоне пять матчей за "Аль-Хиляль". Он забил один гол и сделал три результативные передачи.

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