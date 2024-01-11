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Неймара розкритикували за те, що він погладшав на реабілітації

11 січня 2024 11:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймара розкритикували за те, що він погладшав на реабілітації
Неймар із сином. Фото: instagram.com/neymarjr/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Бразилії Неймар за кілька останніх місяців набрав чимало зайвих кілограмів. Форвард веде малорухливий спосіб життя після травми.

Уболівальники критикують Неймара за зайву вагу та побоюються, що він може завершити кар'єру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Globo Esporte.

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Бразилець Неймар продовжує відновлюватися від тяжкої травми хрестоподібної зв'язки правого коліна, яку він отримав у жовтні минулого року. Через пошкодження 31-річний футболіст може пропустити Кубок Америки-2024. Під час реабілітації футболіст опинився в епіцентрі скандалу.

Як Неймар розлютив уболівальників

Лідер збірної Бразилії останніми місяцями часто дає інтерв'ю, проте приводом для скандалу стали не слова гравця, а його зовнішній вигляд. Кадри з Неймаром швидко поширилися в інтернеті та стали вірусними.

Неймар
Неймар під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/neymarjr/

Вболівальники зазначили, що бразилець змінився порівняно з часом, коли він часто виходив на поле. Візуально здається, що Неймар справді сильно набрав вагу. Однак на інших кадрах з інтерв'ю здається, що футболіст виглядає у межах допустимої норми.

Неймар зіграв цього сезону п'ять матчів за "Аль-Хіляль". Він забив один гол і зробив три результативні передачі.

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спорт
футбол
Саудівська Аравія
Неймар

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