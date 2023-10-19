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Неймар прокоментував чутки про завершення кар'єри через тяжку травму

19 жовтня 2023 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар прокоментував чутки про завершення кар'єри через тяжку травму
Неймар під час тренування. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард саудівського "Аль-Хіляля" Неймар розповів про травму, яку він отримав у матчі за збірну Бразилії. Футболіст прокоментував інформацію, що може достроково завершити кар'єру.

Неймар пропустить щонайменше вісім місяців, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Twitter-аккаунт гравця.

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У матчі відбору на Кубок Світу-2026 проти збірної Уругваю, який Бразилія програла з рахунком 0:2, Неймар зазнав серйозної травми. Наприкінці першого тайму 31-річний футболіст упав на газон та показав, що не може самостійно залишити поле. Його відвезли на електрокарі у підтрибунне приміщення.

Діагноз та реакція Неймара

Наступного дня після гри відбулося медичне обстеження, яке показало, що 31-річний бразилець отримав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска у коліні. Це означає, що найближчим часом футболіст перенесе операцію, після чого відновлюватиметься як мінімум вісім місяців.

Неймар
Неймар отримав травму. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

У бразильській пресі з'явилася інформація, що Неймар може завершити кар'єру. Проте сам гравець спростував ці чутки й заявив, що підтримка вболівальників допомагає йому впоратися із розчаруванням.

"Це одне з найважчих випробувань у моєму житті, і мені зараз справді дуже погано. Знаю, що впораюся з цим, але мені знадобиться підтримка сім'ї та друзів.

Важко отримувати тяжкі травми, терпіти біль, довго відновлюватися, повертатися, а за чотири місяці знову таке пережити. Але я вірю, що знову впораюсь із цим. Дякую всім за теплі слова", — написав Неймар.

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