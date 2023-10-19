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Неймар прокомментировал слухи о завершении карьеры из-за тяжелой травмы

19 октября 2023 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар прокомментировал слухи о завершении карьеры из-за тяжелой травмы
Неймар во время тренировки. Фото: REUTERS/Andres Cuenca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар рассказал о травме, которую он получил в матче за сборную Бразилии. Футболист прокомментировал информацию о том, что может досрочно завершить карьеру.

Неймар пропустит как минимум восемь месяцев, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Twitter-аккаунт игрока. 

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В матче отбора на Кубок Мира-2026 против сборной Уругвая, который Бразилия проиграла со счетом 0:2, Неймар получил серьезную травму. В конце первого тайма 31-летний футболист упал на газон и показал, что не может самостоятельно покинуть поле. Его увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. 

Диагноз и реакция Неймара 

На следующий день после игры состоялось медицинское обследование, которое показало, что 31-летний бразилец получил повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. Это означает, что в ближайшее время футболист перенесет операцию, после чего будет восстанавливаться как минимум восемь месяцев. 

Неймар
Неймар получил травму. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

В бразильской прессе появилась информация о том, что Неймар может завершить карьеру. Однако сам игрок опроверг эти слухи и заявил, что поддержка болельщиков помогает ему справиться с разочарованием. 

"Это одно из самых тяжелых испытаний в моей жизни, и мне сейчас действительно очень плохо. Знаю, что справлюсь с этим, но мне понадобится поддержка семьи и друзей. 

Тяжело получать тяжелые травмы, терпеть боль, долго восстанавливаться, возвращаться, а через четыре месяца снова такое пережить. Но я верю, что снова справлюсь с этим. Спасибо всем за теплые слова", — написал Неймар. 

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