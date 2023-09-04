Неймар сильно посварився з "ПСЖ" після переходу в "Аль-Хіляль"
Форвард збірної Бразилії Неймар розповів про неприємні переговори з "ПСЖ" щодо продовження контракту. Футболіст заявив, що пережив "справжнє пекло".
Неймар радий тому, що тепер захищає кольори "Аль-Хіляля", повідомляє L'Equipe.
Кілька тижнів тому Неймар підписав контракт із саудівським клубом "Аль-Хіляль". 31-річний бразилець став однією з найоплачуваніших зірок футболу у місцевому чемпіонаті. Він уже кілька разів наголосив, що настільки щасливий стати гравцем клубу з Ер-Ріяда.
Муки Неймара в Парижі
Бразилець заявив, що останніми роками не був щасливий у Франції. Він почував себе, ніби "в золотій клітці", а керівництво "ПСЖ" чинило тиск на гравця для того, щоб він продовжив контракт. Неймар заявив, що у Ліонеля Мессі склалася аналогічна ситуація.
У Парижі вже прокоментували слова бразильського футболіста. Керівництво "ПСЖ" відмовилося від виправдань, але додало, що обидва гравці насправді хотіли залишитися в клубі, проте їхні вимоги щодо зарплати нібито були завищеними.
Контракт Неймара з "Аль-Хілялем" діє два роки. Ліонель Мессі перейшов до американського "Інтер Маямі".
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