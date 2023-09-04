Неймар сильно поругался с "ПСЖ" после перехода в "Аль-Хиляль"

Неймар и Калиду Кулибали на тренировке. Фото: REUTERS

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал о неприятных переговорах с "ПСЖ" о продлении контракта. Футболист заявил, что пережил "настоящий ад".

Неймар рад тому, что теперь защищает цвета "Аль-Хиляля", сообщает L'Equipe.

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Несколько недель назад Неймар подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль". 31-летний бразилец стал одной из самых высокооплачиваемых звезд футбола в местном чемпионате. Он уже несколько раз подчеркнул, настолько счастлив стать игроком клуба из Эр-Рияда.

Мучения Неймара в Париже

Бразилец заявил, что в последние годы не был счастлив во Франции. Он чувствовал себя, словно "в золотой клетке", а руководство "ПСЖ" оказывало давление на игрока для того, чтобы он продлил контракт. Неймар заявил, что у Лионеля Месси сложилась аналогичная ситуация.

Неймар на презентации в "Аль-Хиляле". Фото: Reuters/Toby Davis

В Париже уже прокомментировали слова бразильского футболиста. Руководство "ПСЖ" отказалось от оправданий, но добавило, что оба игрока на самом деле хотели остаться в клубе, однако их требования по зарплате якобы были завышенными.

Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" действует два года. Лионель Месси перешел в американский "Интер Майами".

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