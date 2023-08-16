Неймару подарили роскошный автопарк в Саудовской Аравии: детали трансфера

Неймар подписал контракт с "Аль-Хилялем". Фото: REUTERS

Бразилец Неймар получил солидное вознаграждение после того, как согласился на переход в "Аль-Хиляль". Инвестиционный фонд Саудовской Аравии сделает игрока одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов мира.

Перед стартом сезона в Саудовской Аравии Неймару подарили автопарк, который составлен из элитных автомобилей, сообщает AS.

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Французский "ПСЖ" получил за Неймара 100 млн евро. Контракт заключен сроком на три года. За каждый из них бразилец будет получать по 200 млн евро. Однако это далеко не все бонусы, которые гарантированы 31-летнему футболисту.

Новый автопарк Неймара

Бразильский футболист получит при переходе единоразовую выплату в размере 30 млн евро. Также подписной бонус гарантирован отцу Неймара, который является его агентом.

Неймар на презентации в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS

Владельцы "Аль-Хиляля" сделали бразильцу еще несколько дорогостоящих подарков. Речь идет буквально о новом автопарке. Бразилец стал обладателем новых люксовых автомобилей:

Bentley Continental GT;

Aston Martin DBX;

Lamborghini Huracan;

4 Mercedes G Wagon.

У Неймара в Саудовской Аравии будет личный водитель. Бразилец будет жить в особняке, в котором 25 комнат.

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