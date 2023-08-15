Официально объявлен трансфер Неймара из "ПСЖ": в какой клуб перешел

Неймар в "Аль-Хиляле". Фото: "Аль-Хиляль"

Официально завершилась сага с поиском нового клуба для бразильской суперзвезды футбола Неймара. От этого перехода выиграли все.

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Неймара.

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Отметим, что летом, попавший в опалу руководства клуба и болельщиков "ПСЖ" бразилец, мог перейти в "Барселону" и "Челси". Если в испанию он не перебрался из-за желания "сине-гранатовым" оформить бесплатный трансфер, то в Лондоне решили дать шанс молодым игрокам, в числе которых Михаил Мудрик.

Трансфер официально оформлен

Саудовский клуб не сообщил финансовые условия перехода 31-летнего травматичного вингера. Но в СМИ была информация о двухлетнем контракте и гарантированной сумме в размере 300 млн долларов и еще 100 млн долларов, которые игрок может получить благодаря бонусам от коммерческих прав.

Также известно, что "ПСЖ" заработал за трансфер около 100 млн долларов.

В прошлом сезоне Неймар в 29 матчах за "ПСЖ" забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

"ПСЖ" купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро. За шесть лет в клубе футболист забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач в 173 матчах.

В "ПСЖ" Неймар пять раз выиграл Лигу 1, завоевал три национальных Кубка и три Суперкубка, а также Кубок французской лиги.

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