Официально объявлен трансфер Неймара из "ПСЖ": в какой клуб перешел

Неймар в "Аль-Хиляле". Фото: "Аль-Хиляль"

Официально завершилась сага с поиском нового клуба для бразильской суперзвезды футбола Неймара. От этого перехода выиграли все.

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Неймара.

Отметим, что летом, попавший в опалу руководства клуба и болельщиков "ПСЖ" бразилец, мог перейти в "Барселону" и "Челси". Если в испанию он не перебрался из-за желания "сине-гранатовым" оформить бесплатный трансфер, то в Лондоне решили дать шанс молодым игрокам, в числе которых Михаил Мудрик.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ