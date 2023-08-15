Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Официально объявлен трансфер Неймара из "ПСЖ": в какой клуб перешел arrow

Официально объявлен трансфер Неймара из "ПСЖ": в какой клуб перешел

15 августа 2023 21:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Официально объявлен трансфер Неймара из "ПСЖ": в какой клуб перешел
Неймар в "Аль-Хиляле". Фото: "Аль-Хиляль"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Официально завершилась сага с поиском нового клуба для бразильской суперзвезды футбола Неймара. От этого перехода выиграли все.

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Неймара.

Читайте также:

Отметим, что летом, попавший в опалу руководства клуба и болельщиков "ПСЖ" бразилец, мог перейти в "Барселону" и "Челси". Если в испанию он не перебрался из-за желания "сине-гранатовым" оформить бесплатный трансфер, то в Лондоне решили дать шанс молодым игрокам, в числе которых Михаил Мудрик.

 

 

Трансфер официально оформлен

Саудовский клуб не сообщил финансовые условия перехода 31-летнего травматичного вингера. Но в СМИ была информация о двухлетнем контракте и гарантированной сумме в размере 300 млн долларов и еще 100 млн долларов, которые игрок может получить благодаря бонусам от коммерческих прав.

Также известно, что "ПСЖ" заработал за трансфер около 100 млн долларов.

В прошлом сезоне Неймар в 29 матчах за "ПСЖ" забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

"ПСЖ" купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро. За шесть лет в клубе футболист забил 118 мячей и сделал 77 результативных передач в 173 матчах.

В "ПСЖ" Неймар пять раз выиграл Лигу 1, завоевал три национальных Кубка и три Суперкубка, а также Кубок французской лиги.

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

Лидер "Шахтера" поможет команде в важных матчах: о чем идет речь. 

Малиновский сменит клуб до осени: "Марсель" принял решение. 

"ПСЖ" заменит Неймара звездой сборной Италии. 

Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз