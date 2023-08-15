Офіційно оголошено трансфер Неймара з "ПСЖ": до якого клубу перейшов

Неймар у "Аль-Хілялі". Фото: "Аль-Хіляль"

Офіційно завершилася сага з пошуком нового клубу для бразильської суперзірки футболу Неймара. Від цього переходу виграли усі.

"Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії оголосив про перехід Неймара.

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Зазначимо, що влітку бразилець, який потрапив в опалу керівництва клубу і вболівальників "ПСЖ", міг перейти до "Барселони" та "Челсі". Якщо в іспанію він не перебрався через бажання "синьо-гранатових" оформити безплатний трансфер, то в Лондоні вирішили дати шанс молодим гравцям, серед яких Михайло Мудрик.

Трансфер офіційно оформлено

Саудівський клуб не повідомив фінансових умов переходу 31-річного травматичного вінгера. Але в ЗМІ була інформація про дворічний контракт та гарантовану суму у розмірі 300 млн доларів та ще 100 млн доларів, які гравець може отримати завдяки бонусам від комерційних прав.

Також відомо, що "ПСЖ" заробив за трансфер близько 100 млн доларів.

Минулого сезону Неймар у 29 матчах за "ПСЖ" забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

"ПСЖ" купив Неймара влітку 2017 у "Барселони" за 222 мільйони євро. За шість років у клубі футболіст забив 118 м'ячів та зробив 77 результативних передач у 173 матчах.

У "ПСЖ" Неймар п'ять разів виграв Лігу 1, завоював три національні Кубки та три Суперкубки, а також Кубок французької ліги.

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