Офіційно оголошено трансфер Неймара з "ПСЖ": до якого клубу перейшов

Неймар у "Аль-Хілялі". Фото: "Аль-Хіляль"

Офіційно завершилася сага з пошуком нового клубу для бразильської суперзірки футболу Неймара. Від цього переходу виграли усі.

"Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії оголосив про перехід Неймара.

Зазначимо, що влітку бразилець, який потрапив в опалу керівництва клубу і вболівальників "ПСЖ", міг перейти до "Барселони" та "Челсі". Якщо в іспанію він не перебрався через бажання "синьо-гранатових" оформити безплатний трансфер, то в Лондоні вирішили дати шанс молодим гравцям, серед яких Михайло Мудрик.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ” @neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ