Неймару подарували розкішний автопарк у Саудівській Аравії: деталі трансферу

Неймар підписав контракт із "Аль-Хілялем". Фото: REUTERS

Бразилець Неймар отримав солідну винагороду після того, як погодився перейти в "Аль-Хіляль". Інвестиційний фонд Саудівської Аравії зробить гравця одним із найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Перед стартом сезону в Саудівській Аравії Неймару подарували автопарк, що складається з елітних автомобілів, повідомляє AS.

Читайте також:

Французький "ПСЖ" отримав за Неймара 100 млн євро. Контракт укладено на три роки. За кожен із них бразилець отримуватиме по 200 млн євро. Однак, це далеко не всі бонуси, які гарантовані 31-річному футболісту.

Новий автопарк Неймара

Бразильський футболіст отримає при переході одноразову виплату у розмірі 30 млн євро. Також підписний бонус гарантовано батькові Неймара, який є його агентом.

Неймар на презентації в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS

Власники "Аль-Хіляля" зробили бразильцеві ще кілька дорогих подарунків. Йдеться буквально про новий автопарк. Бразилець став власником нових люксових автомобілів:

Bentley Continental GT;

Aston Martin DBX;

Lamborghini Huracan;

4 Mercedes G Wagon.

Неймар у Саудівській Аравії матиме особистого водія. Бразилець мешкатиме в особняку, в якому 25 кімнат.

Нагадаємо, "Динамо" готове продати ще двох гравців: про кого йдеться.

Андрій Лунін може перейти до топклубу: чи відпустить "Реал" українця.

Зірка "Манчестер Сіті" стане одноклубником Роналду.

Мессі встановив перший рекорд в "Інтері": Кривцов та Альба допомогли аргентинцю.

Віктор Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо".