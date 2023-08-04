Неймовірна Костюк на турнірі в США обіграла шосту ракетку світу
На турнірі престижної серії WTA 500 у Вашингтоні відбулися матчі другого кола. В одному з них українська тенісистка Марта Костюк зіграла із шостою ракеткою світу француженкою Каролін Гарсією.
Українка несподівано легко обіграла суперницю з рахунком 6:2, 6:3, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що у першому колі турніру Костюк виграла у Б'янки Андрєєску, яка до матчу також вважалася фаворитом протистояння.
Взагалі не залишила шансів
До гри у тих самих букмекерів Гарсія була великим фаворитом. При цьому Каролін двічі обігравала українку в особистих зустрічах. Все було проти Марти, але вона довела, що є грозою суперниць із топ-10.
Матч тривав 1 годину та 5 хвилин, протягом яких Костюк подала два ейси, зробила одну подвійну помилку та реалізувала чотири з восьми брейк-пойнтів.
Гарсія ейсів не подавала, зробила чотири подвійні помилки та не реалізувала свій єдиний брейк.
Цікаво, що дівчата раніше зустрічалися у 2018-му році у Штутгарті та у 2019-му у Страсбурзі та обидва рази перемогла француженка у дуже складних трисетових матчах.
У чвертьфіналі турніру у Вашингтоні Костюк зіграє проти 18-ї ракетки світу, росіянки Людмили Самсонової. Дівчата раніше зустрічалися у 2020-му році на турнірі в Брісбені та в Палермо і обидва рази українка поступилася.
Зазначимо, що Костюк другий раз у кар'єрі обіграла суперницю з топ-10. 2023-го року українка на старті "Вімблдону" перемогла восьму ракетку світу Марію Саккарі.
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