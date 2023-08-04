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Невероятная Костюк на турнире в США обыграла шестую ракетку мира

4 августа 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Невероятная Костюк на турнире в США обыграла шестую ракетку мира
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На турнире престижной серии WTA 500 в Вашингтоне прошли матчи второго круга. В одном из них украинская теннисистка Марта Костюк сыграла с шестой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией.

Украинка неожиданно легко обыграла соперницу со счетом 6:2, 6:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в первом круге турнира Костюк выиграла у Бьянки Андрееску, которая до матча также считалась фаворитом противостояния.

Вообще не оставила шансов

До игры у тех же букмекеров Гарсия была большим фаворитом. При этом ранее Каролин дважды обыгрывала украинку в личных встречах. Все было против Марты, но она доказала, что является грозой соперниц из топ-10.

Матч длился 1 час и 5 минут, в течение которых Костюк подала два эйса, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Гарсия эйсов не подавала, сделала четыре двойные ошибки и не реализовала свій единственный брейк.

Интересно, что девушки ранее встречались в 2018-м году в Штутгарте и в 2019-м в Страсбурге и оба раза победила француженка в очень сложных трехсетовых матчах.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Костюк сыграет против 18-й ракетки мира, россиянки Людмилы Самсоновой. Девушки ранее встречались в 2020-м году на турнире в Брисбене и в Палермо и оба раза украинка уступила.

Отметим, что Костюк вто второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. В 2023-м году украинка на старте "Уимблдона" победила восьмую ракетку мира Марию Саккари.

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