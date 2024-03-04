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Невілл пояснив, хто замінить Де Брюйне в Манчестер Сіті

4 березня 2024 14:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Невілл пояснив, хто замінить Де Брюйне в Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл назвав молодих футболістів, які у майбутньому стануть лідерами збірної Англії. Один із них виступає у складі "Манчестер Сіті".

Гарі Невілл заявив, що завдяки цьому гравцю "містяни" легко компенсують втрату Кевіна Де Брюйне, повідомляє Sky Sports.

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Гарі Невілл не сумнівається в тому, що "Манчестер Сіті" і збірна Англії в майбутньому не матиме проблем з організацією гри. Ексзахисник "трьох левів" назвав футболіста, який стане одним із лідерів цих команд.

Філ Фоден
Філ Фоден дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith

Хто в "Ман Сіті" замінить Де Брюйне

Бельгійський півзахисник "містян" за декілька років завершить кар'єру. При цьому він може піти з англійського клубу вже найближчого літа. Гарі Невілл вважає, що Філ Фоден гідно замінить ветерана.

Фоден і Холан
Фоден вітає Голанна. Фото: Reuters/Lee Smith

Експерт наголосив на обережній роботі головного тренера "Манчестер Сіті" над розкриттям потенціалу молодого англійського футболіста. Наставник обережно вводив Фодена до основного складу, шукав для гравця оптимальну позицію на полі та не реагував на помилки Філа.

"Фоден вже зараз може виступати в будь-якій команді світу. Він має величезний потенціал. Він талановитий і холоднокровний, не втрачає самовладання і здатний отримати користь з будь-якого епізоду гри. Цінність Фодена для "Манчестер Сіті" збільшується з кожним сезоном", — розповів Гарі Невілл.

У сезоні 2023/2024 Філ Фоден провів 39 поєдинків за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах. Він забив 18 м'ячів та зробив десять результативних передач.

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спорт
футбол
Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне
Філ Фоден

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