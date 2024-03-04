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Невилл объяснил, кто заменит Де Брюйне в Манчестер Сити

4 марта 2024 14:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Невилл объяснил, кто заменит Де Брюйне в Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне в матче за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал молодых футболистов, которые в будущем станут лидерами сборной Англии. Один из них выступает в составе "Манчестер Сити". 

Гари Невилл заявил, что благодаря этому игроку "горожане" легко компенсируют потерю Кевина Де Брюйне, сообщает Sky Sports.

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Гари Невилл не сомневается в том, что у "Манчестер Сити" и сборной Англии в будущем не будет проблем с организацией игры. Экс-защитник "трех львов" назвал футболиста, который станет одним из лидеров этих команд. 

Фил Фоден
Фил Фоден благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Lee Smith

Кто в "Ман Сити" заменит Де Брюйне 

Бельгийский полузащитник "горожан" через несколько лет завершит карьеру. При этом он может уйти из английского клуба уже ближайшим летом. Гари Невилл считает, что Фил Фоден достойно заменит ветерана. 

Фоден и Холанн
Фоден поздравляет Холанна. Фото: Reuters/Lee Smith

Эксперт отметил осторожную работу главного тренера "Манчестер Сити" над раскрытием потенциала молодого английского футболиста. Наставник осторожно вводил Фодена в основной состав, искал для игрока оптимальную позицию на поле и не реагировал на ошибки Фила. 

"Фоден уже сейчас может выступать в любой команде мира. У него огромный потенциал. Он талантлив и хладнокровен, не теряет самообладания и способен извлечь пользу из любого эпизода игры. Ценность Фодена для "Манчестер Сити" увеличивается с каждым сезоном", — рассказал Гари Невилл. 

В сезоне 2023/2024 Фил Фоден провел 39 поединков за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Он забил 18 мячей и сделал десять результативных передач. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

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спорт
футбол
Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне
Фил Фоден

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