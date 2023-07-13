Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Нганну за бій з Ф'юрі заробить більше, ніж за всі минулі бої разом узяті arrow

Нганну за бій з Ф'юрі заробить більше, ніж за всі минулі бої разом узяті

13 липня 2023 10:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нганну за бій з Ф'юрі заробить більше, ніж за всі минулі бої разом узяті
Тайсон Ф'юрі — Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/tysonfury
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться поєдинок чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі та колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Очікується, що "шейхи" щедро заплатять за боксерський поєдинок.

Трохи таємницю з приводу гонорару Нганну привідкрив його менеджер Маркель Мартін в ефірі "Години MMA".

Читайте також:

34-річний Ф'юрі за свою кар'єру виграв у боксі 33 бої, з них 24 достроково, і одного разу було зафіксовано нічию.

Натомість 36-річний Нганну раніше ніколи не боксував, а в MMA виграв 17 боїв, з них 16 достроково, і зазнав трьох поразок.

Нганну таких грошей у житті не бачив

Менеджер Нганну відмовився називати суму, але зазначив, що вона більша, ніж за всі 14 боїв у UFC. До того ж, якби ця сума була б у готівці, то Френсіс не доніс би її до банку.

"Скажу тільки про те, що сума настільки велика, що він не доніс би її до банку. Я навіть не уявляю, скільки разів йому довелося битися заради таких грошей. Так, це більше, ніж нам пропонували UFC у січні. Боже мій, це набагато більше, ніж він заробив за чотирнадцять боїв у UFC" , — сказав менеджер Нганну.

Зазначимо, що через рішення побитися з Нганну Ф'юрі не зможе у грудні провести поєдинок проти українця Олександра Усіка за абсолютне чемпіонство.

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця.

Тренер Руслан Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж.

Форвард Роман Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес з АПЛ.

Осімхен перейде до "Челсі": за нього заплатять як за цілу команду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз