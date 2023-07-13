Нганну за бій з Ф'юрі заробить більше, ніж за всі минулі бої разом узяті
28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться поєдинок чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі та колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Очікується, що "шейхи" щедро заплатять за боксерський поєдинок.
Трохи таємницю з приводу гонорару Нганну привідкрив його менеджер Маркель Мартін в ефірі "Години MMA".
34-річний Ф'юрі за свою кар'єру виграв у боксі 33 бої, з них 24 достроково, і одного разу було зафіксовано нічию.
Натомість 36-річний Нганну раніше ніколи не боксував, а в MMA виграв 17 боїв, з них 16 достроково, і зазнав трьох поразок.
Нганну таких грошей у житті не бачив
Менеджер Нганну відмовився називати суму, але зазначив, що вона більша, ніж за всі 14 боїв у UFC. До того ж, якби ця сума була б у готівці, то Френсіс не доніс би її до банку.
"Скажу тільки про те, що сума настільки велика, що він не доніс би її до банку. Я навіть не уявляю, скільки разів йому довелося битися заради таких грошей. Так, це більше, ніж нам пропонували UFC у січні. Боже мій, це набагато більше, ніж він заробив за чотирнадцять боїв у UFC" , — сказав менеджер Нганну.
Зазначимо, що через рішення побитися з Нганну Ф'юрі не зможе у грудні провести поєдинок проти українця Олександра Усіка за абсолютне чемпіонство.
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