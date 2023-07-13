Нганну за бой с Фьюри заработает больше чем за все прошлые бои вместе взятые

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Фото: instagram.com/tysonfury

28 октября в Саудовской Аравии состоится поединок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Как ожидается, "шейхи" щедро заплатят за боксерский поединок.

Немного тайну по поводу гонорара Нганну приоткрыл его менеджер Маркель Мартин в эфире "Часа MMA".

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34-летний Фьюри за свою карьеру выиграл в боксе 33 боя, из них 24 досрочно, и один раз была зафиксирована ничья.

При этом 36-летний Нганну ранее никогда не боксировал, а в MMA выиграл 17 боев, из них 16 досрочно, и потерпел три поражения.

Нганну таких денег в жизни не видел

Менеджер Нганну отказался называть сумму, но отметил, что она больше, чем за все 14 боев в UFC. К тому же, если эта сумма была бы в наличке, то Фрэнсис не донес бы ее в банк.

"Скажу только о том, что сумма настолько большая, что он не донес бы ее в банк. Я даже не представляю, сколько раз ему пришлось бы драться ради таких денег. Да, это больше чем нам предлагали UFC в январе. Боже мой, это намного больше, чем он заработал за четырнадцать боев в UFC", — сказал менеджер Нганну.

Отметим, что из-за решения подраться с Нганну Фьюри не сможет в декабре провести поединок против украинца Александра Усика за абсолютное чемпионство.

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