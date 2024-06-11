Френкі де Йонг не зіграє за Нідерланди на чемпіонаті Європи-2024

Збірна Нідерландів перед товариським матчем із Ісландією. Фото: x.com/onsoranje

Збірна Нідерландів перед стартом чемпіонату Європи-2024 сильно ослабла. Команда втратила півзахисника "Барселони" Френкі де Йонга.

Футболіст не зміг відновитися від травми через дуже інтенсивні тренування, повідомив портал Voetbal International.

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Френкі де Йонг. Фото: x.com/OnsOranje

Чи зіграє на Євро де Йонг

За інформацією джерела, де Йонг дуже активно тренувався останніми днями, але зробив собі гірше. Футболіст не дав відновитись гомілкостопу і тепер пропустить турнір.

Головний тренер Нідерландів Рональд Куман розраховував на де Йонга як на лідера команди й він вірив у його відновлення. Тому саме Френкі був єдиним гравцем із пошкодженням, якого внесли до заявки.

Також збірна Нідерландів втратила на невизначений термін лідера "Аталанти" Тена Капмейнерса, який травмував пах перед товариським матчем з Ісландією.

Нідерланди на чемпіонаті Європи в Німеччині потрапили до групи D із Польщею, Францією та Австрією.

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