Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Нидерланды перед Евро-2024 остались без своего лидера arrow

Нидерланды перед Евро-2024 остались без своего лидера

11 июня 2024 07:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фрэнки де Йонг не сыграет за Нидерланды на чемпионате Европы-2024
Сборная Нидерландов перед товарищеским матчем с Исландией. Фото: x.com/onsoranje
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Нидерландов перед стартом чемпионата Европы-2024 сильно ослабла. Команда потеряла полузащитника "Барселоны" Фрэнки де Йонга.

Футболист не смог восстановиться от травмы из-за очень интенсивных тренировок, сообщил портал Voetbal International.

Читайте также:
Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024
Фрэнки де Йонг. Фото: x.com/OnsOranje

Сыграет ли на Евро де Йонг

По информации источника, де Йонг очень активно тренировался в последние дни, но сделал себе хуже. Футболист не дал восстановиться голеностопу и теперь пропустит турнир.

Главный тренер Нидерландов Рональд Куман рассчитывал на де Йонга как на лидера команды, и он верил в его восстановление. Поэтому именно Фрэнки был единственным игроком с повреждением, которого внесли в заявку.

Также сборная Нидерландов потеряла на неопределенный срок лидера "Аталанты" Тена Капмейнерса, который травмировал пах перед товарищеским матчем с Исландией.

Нидерланды на чемпионате Европы в Германии попали в группу D с Польшей, Францией и Австрией.

Напомним, Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Известный тренер назвал лучшего игрока сборной Украины всех времен. 

"Реал" приготовил 150 млн евро за еще одну звезду футбола — о ком речь.

"Шахтер" в ближайшее время подпишет звезду бразильского клуба

"Милан" больше не заинтересован в Довбике.

травма
Фрэнки Де Йонг
футбол
Евро-2024 по футболу
Нидерланды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня