Фрэнки де Йонг не сыграет за Нидерланды на чемпионате Европы-2024

Сборная Нидерландов перед товарищеским матчем с Исландией. Фото: x.com/onsoranje

Сборная Нидерландов перед стартом чемпионата Европы-2024 сильно ослабла. Команда потеряла полузащитника "Барселоны" Фрэнки де Йонга.

Футболист не смог восстановиться от травмы из-за очень интенсивных тренировок, сообщил портал Voetbal International.

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Фрэнки де Йонг. Фото: x.com/OnsOranje

Сыграет ли на Евро де Йонг

По информации источника, де Йонг очень активно тренировался в последние дни, но сделал себе хуже. Футболист не дал восстановиться голеностопу и теперь пропустит турнир.

Главный тренер Нидерландов Рональд Куман рассчитывал на де Йонга как на лидера команды, и он верил в его восстановление. Поэтому именно Фрэнки был единственным игроком с повреждением, которого внесли в заявку.

Также сборная Нидерландов потеряла на неопределенный срок лидера "Аталанты" Тена Капмейнерса, который травмировал пах перед товарищеским матчем с Исландией.

Нидерланды на чемпионате Европы в Германии попали в группу D с Польшей, Францией и Австрией.

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