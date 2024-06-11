Фрэнки де Йонг не сыграет за Нидерланды на чемпионате Европы-2024

Нидерланды перед Евро-2024 остались без своего лидера
Сборная Нидерландов перед стартом чемпионата Европы-2024 сильно ослабла. Команда потеряла полузащитника "Барселоны" Фрэнки де Йонга.
Футболист не смог восстановиться от травмы из-за очень интенсивных тренировок, сообщил портал Voetbal International.
Сыграет ли на Евро де Йонг
По информации источника, де Йонг очень активно тренировался в последние дни, но сделал себе хуже. Футболист не дал восстановиться голеностопу и теперь пропустит турнир.
Главный тренер Нидерландов Рональд Куман рассчитывал на де Йонга как на лидера команды, и он верил в его восстановление. Поэтому именно Фрэнки был единственным игроком с повреждением, которого внесли в заявку.
Также сборная Нидерландов потеряла на неопределенный срок лидера "Аталанты" Тена Капмейнерса, который травмировал пах перед товарищеским матчем с Исландией.
Нидерланды на чемпионате Европы в Германии попали в группу D с Польшей, Францией и Австрией.
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