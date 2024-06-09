Матч Молдова – Украина 11 июня будет судить арбитр из Румынии

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В Кишиневе 11 июня состоится товарищеский матч сборной Украины. Соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Молдовы.

В Украинской ассоциации футбола сообщили, кто рассудит матч с Молдовой.

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Судьи на матч Украины

Товарищеский матч Молдова — Украина в Кишиневе рассудит румынская бригада арбитров.

Главным арбитром будет Андрей Чивулете, лайнсменами — Себастьян Георге и Георге Флорин Нексу, резервным рефери — молдаванин Ион Орлик.

Сборные Украины и Молдовы трижды встречались друг с другом. Сейчас у украинцев две минимальные победы и еще один матч завершился вничью.

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 Украина сыграла товарищеские матчи с Германией (0:0) и Польшей (1:3).

На чемпионате Европы-2024 сборная Украины попала в группу Е, где соперниками подопечных Реброва будут Бельгия, Словакия и Румыния.

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