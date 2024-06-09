Георгий Судаков о том, когда будет готов играть на 100%

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков. Фото: скриншот

В товарищеском матче с Польшей сборная Украины уступила со счетом 1:3. В стартовом составе сине-желтых вышел на поле полузащитник Георгий Судаков.

Футболист "Шахтера" продолжает восстанавливаться после травмы. О своем возвращении он рассказал в интервью УАФ.

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Судаков еще не полностью готов

По словам Судакова, он еще продолжает набирать форму после повреждения, полученного перед сборами национальной команды.

Георгий вышел на замену во втором тайме против Германии, и затем отыграл больше тайма с Польшей. Георгий считает, что полностью набрать форму он сможет к Евро-2024 в Германии.

"Вопреки недавнему повреждению, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией", — сказал Судаков.

Сборная Украины 11 июня сыграет последний товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе E с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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