Георгий Судаков о том, когда будет готов играть на 100%

Судаков рассказал, когда полностью восстановится от повреждения
В товарищеском матче с Польшей сборная Украины уступила со счетом 1:3. В стартовом составе сине-желтых вышел на поле полузащитник Георгий Судаков.
Футболист "Шахтера" продолжает восстанавливаться после травмы. О своем возвращении он рассказал в интервью УАФ.
Судаков еще не полностью готов
По словам Судакова, он еще продолжает набирать форму после повреждения, полученного перед сборами национальной команды.
Георгий вышел на замену во втором тайме против Германии, и затем отыграл больше тайма с Польшей. Георгий считает, что полностью набрать форму он сможет к Евро-2024 в Германии.
"Вопреки недавнему повреждению, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией", — сказал Судаков.
Сборная Украины 11 июня сыграет последний товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024.
На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе E с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
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