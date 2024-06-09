Георгій Судаков про те, коли буде готовий грати на 100%

Півзахисник збірної України Георгій Судаков Фото: скриншот

У товариському матчі з Польщею збірна України поступилася з рахунком 1:3. У стартовому складі синьо-жовтих вийшов на поле півзахисник Георгій Судаков.

Футболіст "Шахтаря" продовжує відновлюватись після травми. Про своє повернення він розповів в інтерв'ю УАФ.

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Судаков ще не повністю готовий

За словами Судакова, він ще продовжує набирати форму після пошкодження, одержаного перед зборами національної команди.

Георгій вийшов на заміну у другому таймі проти Німеччини, а потім відіграв більше тайму з Польщею. Георгій вважає, що повністю набрати форму він зможе до Євро-2024 у Німеччині.

"Всупереч нещодавньому пошкодженню, я почуваюся майже готовим. Є ще кілька днів, потім матч із Молдовою. Тоді вже, думаю, буду повністю готовий до поєдинку з Румунією", — сказав Судаков.

Збірна України 11 червня зіграє останній товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024.

На чемпіонаті Європи збірна України зіграє у групі E з командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

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