Матч Молдова – Україна 11 червня судитиме арбітр з Румунії

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У Кишиневі 11 червня відбудеться товариськи матч збірної України. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда Молдови.

В Українській асоціації футболу повідомили, хто розсудить матч з Молдовою.

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Головний суддя матчу Молдова — Україна. Фото: ctsport.ro

Судді на матч України

Товариський матч Молдова — Україна у Кишиневі розсудять румунська бригада арбітрів.

Головним арбітром буде Андрій Чівулете, лайнсменами — Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу, резервним рефері — молдаванин Іон Орлік.

Збірні України та Молдови тричі зустрічалися одним з одним. Наразі українці мають дві мінімальні перемоги та ще один матч завершився внічию.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 Україна зіграли товариські матчі з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3).

На чемпіонаті Європи-2024 збірна України потрапила в групу Е, де суперниками підопічних Реброва будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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