Матч Молдова – Україна 11 червня судитиме арбітр з Румунії

Молдова vs Україна — відомо, хто судитиме матч
У Кишиневі 11 червня відбудеться товариськи матч збірної України. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда Молдови.
В Українській асоціації футболу повідомили, хто розсудить матч з Молдовою.
Судді на матч України
Товариський матч Молдова — Україна у Кишиневі розсудять румунська бригада арбітрів.
Головним арбітром буде Андрій Чівулете, лайнсменами — Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу, резервним рефері — молдаванин Іон Орлік.
Збірні України та Молдови тричі зустрічалися одним з одним. Наразі українці мають дві мінімальні перемоги та ще один матч завершився внічию.
В рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 Україна зіграли товариські матчі з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3).
На чемпіонаті Європи-2024 збірна України потрапила в групу Е, де суперниками підопічних Реброва будуть Бельгія, Словаччина та Румунія.
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