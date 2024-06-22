Нідерланди забили Франції, але суддя ухвалив спірне рішення

Натан Аке та Усман Дембеле. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Збірна Франції зіграла у Лейпцигу з національною командою Нідерландів у поєдинку, переможець якого міг очолити групу D. Обидві команди встигли виграти по одному матчу Євро-2024.

Дідьє Дешам вирішив поберегти Кіліана Мбаппе і залишив капітана "триколірних" у запасі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Французи вважалися фаворитами цього протистояння, але відсутність Кіліана Мбаппе позначилася на атакувальному потенціалі "триколірних". Форвард мадридського "Реала" травмував носа у минулому матчі. Він уже готовий грати, хоча це доведеться робити у спеціальній масці. Але матч із Нідерландами Мбаппе розпочав у запасі.

Мбаппе та Камавінга на розминці. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Команда Кумана не поступалася грізному супернику

Нідерланди — Франція — 0:0 (0:0)

Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс (Вейналдум, 72), Схаутен (Гертрюйда, 72) — Гакпо, Депай (Вегхорст, 79), Фрімпонг (Веєрман).

Тренер: Рональд Куман.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75), Грізманн (капітан).

Тренер: Дідьє Дешам.

Клас цих суперників виявився настільки високим, що протягом більшої частини матчу вони демонстрували "стерильний футбол". Помилок в обороні практично не було, а отже, не було і небезпечних моментів. "Академічна гра", під час якої вболівальники могли не розраховувати на велику кількість голів.

На першій хвилині поєдинку Фрімпонг вийшов віч-на-віч з Меньяном, але не зумів переграти французького воротаря. Але надалі суперники грали акуратніше, хоча їм вдавалося створювати непогані моменти біля воріт один одного. Вербрюгген врятував Нідерланди після ударів від Грізманна та Тюрама. Меньян не дозволив забити Гакпо та Депаю.

Гакпо бореться за м'яч із Рабйо. Фото: Reuters/Lee Smith

Після перерви на полі нічого не змінилося. Небезпечні моменти виникали дуже рідко. На 65-й хвилині Грізман міг вивести свою команду вперед. Капітан "триколірних" завершував багатоходову атаку французів ударом із семи метрів, але не зумів обіграти воротаря збірної Нідерландів.

Хаві Сімонс ще не знає, що його гол скасують. Фото: Reuters/Lee Smith

На 68-й хвилині вихованець "Барселони" Хаві Сімонс забив гол, але рефері скасував взяття воріт через те, що Думфріс був в офсайді. У підсумку матч завершився гросмейстерською нічиєю. Обидві команди продовжили очолювати турнірну таблицю у своїй групі.

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