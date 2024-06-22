Нидерланды забили Франции, но судья принял спорное решение

Натан Аке и Усман Дембеле. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Сборная Франции сыграла в Лейпциге с национальной командой Нидерландов в поединке, победитель которого мог возглавить группу D. Обе команды успели выиграть по одному матчу Евро-2024.

Дидье Дешам решил поберечь Килиана Мбаппе и оставил капитана "трехцветных" в запасе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Французы считались фаворитами этого противостояния, но отсутствие Килиана Мбаппе сказалось на атакующем потенциале "трехцветных". Форвард мадридского "Реала" травмировал нос в прошлом матче. Он уже готов играть, хотя это придется делать в специальной маске. Но матч с Нидерландами Мбаппе начал в запасе.

Мбаппе и Камавинга на разминке. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Команда Кумана не уступали грозному сопернику

Нидерланды — Франция — 0:0 (0:0)

Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс (Вейналдум, 72), Схаутен (Гертрюйда, 72) — Гакпо, Депай (Вегхорст, 79), Фримпонг (Веерман, 72).

Тренер: Рональд Куман.

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Тюрам (Жиру, 75), Гризманн (капитан).

Тренер: Дидье Дешам.

Класс этих соперников оказался настолько высоким, что на протяжении большей части матча они демонстрировали "стерильный футбол". Ошибок в обороне практически не было, а значит не было и опасных моментов. "Академическая игра", во время которой болельщики могли не рассчитывать на большое количество голов.

На первой минуте поединка Фримпонг вышел один на один с Меньяном, но не сумел переиграть французского вратаря. Но в дальнейшем соперники играли более аккуратно, хотя им удавалось создавать неплохие моменты у ворот друг друга. Вербрюгген спас Нидерланды после ударов от Гризманна и Тюрама. Меньян не позволил забить Гакпо и Депаю.

Гакпо борется за мяч с Рабьо. Фото: Reuters/Lee Smith

После перерыва на поле ничего не изменилось. Опасные моменты возникали очень редко. На 65-й минуте Гризманн мог вывести свою команду вперед. Капитан "трехцветных" завершал многоходовую атаку французов ударом с семи метров, но не сумел обыграть вратаря сборной Нидерландов.

Хави Симонс еще не знает, что его гол отменят. Фото: Reuters/Lee Smith

На 68-й минуте воспитанник "Барселоны" Хави Симонс забил гол, но рефери отменил взятие ворот из-за того, что Думфрис был в офсайде. В итоге матч завершился гроссмейстерской ничьей. Обе команды продолжили возглавлять турнирную таблицу в своей группе.

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