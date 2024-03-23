Nike буде платити збірній Німеччини з футболу вдвічі більше за Adidas

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман із новою рожевою формою від Adidas. Фото: dpa

У Німецькому футбольному союзі (DFB) готуються дуже великі зміни. Вони пов'язані з новим технічним спонсором, яким вперше за 70 років не буде компанія Adidas.

Завершиться співпраця у 2027 році, але до нього активно готуються, повідомив портал Handelsblatt.

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Збірну Німеччини вперше одягнуть не німці

У DFB підписали угоду з американською компанією Nike. Офіційно бренд одягатиме всі збірні Німеччини, починаючи з 2027 року.

Nike щорічно платитиме DFB по 100 млн євро. За контрактом з Adidas вони заробляли по 50 млн євро.

Американська компанія буде технічним спонсором DFB по 2034 рік.

Компанія Adidas одягає DFB з 1954 по 2027 рік.

Цікаво, що незабаром Adidas має стати технічним спонсором збірної України. Nike втратить контракт з каталонською "Барселоною", яка співпрацюватиме з Puma.

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