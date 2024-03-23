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Nike будет платить сборной Германии по футболу в два раза больше Adidas

23 марта 2024 12:06
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Агабекян Карен
редактор
Nike будет платить сборной Германии по футболу в два раза больше Adidas
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман с новой розовой формой от Adidas. Фото: dpa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Немецком футбольном союзе (DFB) готовятся очень большие изменения. Связаны они с новым техническим спонсором, которым впервые за 70 лет не будет компания Adidas.

Завершится сотрудничество в 2027-м году, но к нему активно готовятся, сообщил портал Handelsblatt.

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В DFB подписали соглашение с американской компанией Nike. Официально бренд будет одевать все сборные Германии начиная с 2027 года.

Nike ежегодно будет платить DFB по 100 млн евро. По контракту с Adidas они зарабатывали по 50 млн евро.

Американская компания будет техническим спонсором DFB по 2034-й год.

Компания Adidas одевает DFB с 1954-го по 2027 год.

Интересно, что вскоре Adidas должен стать техническим спонсором сборной Украины. Nike же потеряет контракт с каталонской "Барселоной", которая будет сотрудничать с Puma.

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