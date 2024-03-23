Nike будет платить сборной Германии по футболу в два раза больше Adidas

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман с новой розовой формой от Adidas. Фото: dpa

В Немецком футбольном союзе (DFB) готовятся очень большие изменения. Связаны они с новым техническим спонсором, которым впервые за 70 лет не будет компания Adidas.

Завершится сотрудничество в 2027-м году, но к нему активно готовятся, сообщил портал Handelsblatt.

Читайте также:

Так могла бы выглядеть форма сборной Германии от Nike. Фото: Footy Headlines

Сборную Германии впервые наденут не немцы

В DFB подписали соглашение с американской компанией Nike. Официально бренд будет одевать все сборные Германии начиная с 2027 года.

Nike ежегодно будет платить DFB по 100 млн евро. По контракту с Adidas они зарабатывали по 50 млн евро.

Американская компания будет техническим спонсором DFB по 2034-й год.

Компания Adidas одевает DFB с 1954-го по 2027 год.

Интересно, что вскоре Adidas должен стать техническим спонсором сборной Украины. Nike же потеряет контракт с каталонской "Барселоной", которая будет сотрудничать с Puma.

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.