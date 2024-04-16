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Nike розкритикували через надто відверту форму для американських спортсменок

16 квітня 2024 17:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Nike розкритикували через надто відверту форму для американських спортсменок
Американська гімнастка Суніса Лі у спортивній формі. Фото: instagram.com/sunisalee/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У збірній США вибухнув скандал, в який виявилася втягнута Олімпійська збірна. Нову форму для легкоатлеток від Nike розкритикували через надто відвертий дизайн.

Колишня американська легкоатлетка Лорен Флешман пояснила, що не так із формою від Nike, повідомляє CNN.

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Офіційний спонсор збірної США створив нову форму для національної команди спеціально до літніх Олімпійських ігор у Парижі. Однак цей комплект сподобався не всім. Його критикують через "надто високі вирізи на стегнах".

Форма Nike
Скандальний набір форми. Фото: скриншот CNN

Що спортсмени сказали про форму від Nike

Скандал виник відразу після того, як з'явилися перші фотографії форми для жіночої та чоловічої збірних США з легкої атлетики. На цих знімках комплекти одягнені на манекени. Запитання викликала жіноча форма. Причина конфлікту — висота розрізу на стегнах, яка виконана у стилі 1980-х років.

Лорен Флешман та деякі інші колишні американські атлети заявили, що такий дизайн не має нічого спільного із прагненням покращити спортивні результати. Форму назвали непродуктивною.

"Якби цей одяг дійсно сприяв фізичній працездатності, його б носили чоловіки. Форма відображає патріархальний погляд на спорт. Вона створена для привернення уваги до жіночих форм, а не до результатів спортсменок", — заявила Флешман.

Nike пояснили, що це не остаточний результат форми для збірної США. Створено 20 різних комплектів, з яких легкоатлети матимуть змогу вибрати той, який їм підходить. Також у компанії зазначили, що форму було створено у тісній співпраці зі спортсменами на основі їх рекомендацій.

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скандал
спорт
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Nike

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