У Греції запалили Олімпійський вогонь перед Іграми в Парижі — відео

Урочиста церемонія в Олімпії. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

У Греції відбулася урочиста церемонія запалення Олімпійського вогню, який стане головним символом Ігор-2024 у Парижі. Вогонь спалахнув на вівтарі давньогрецького храму Гери в Олімпії.

Найближчим часом Олімпійський вогонь буде відправлено естафетою до Франції, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 16 квітня, у Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення вогню Ігор XXXIII Олімпіади. Це стало початком спеціальної естафети, першим факелоносцем став чемпіон Токіо-2020 з академічного веслування Стефанос Дускос.

Естафета олімпійського вогню

Загалом естафета триватиме 11 днів. Вже 26 квітня Олімпійський вогонь прибуде до Афін, де його передадуть організаційному комітету Париж-2024 на Панафінейському стадіоні. Далі на триматчевому судні "Белема", яке було спущено на воду ще 1896 року, Олімпійський вогонь вирушить до Марселя.

Стефанос Дускос із Олімпійським вогнем. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

По території Греції вогонь будуть нести 600 факелоносців, які відвідають 13 регіонів країни, побувають на семи островах, у 43 містах, 41 муніципалітеті та на 10 археологічних майданчиках у двох Олімпійських музеях (в Афінах та Салоніках). Олімпійський вогонь подолає 5 202 км грецькою територією, після чого на нього чекає подорож водою довгою в 563 морські милі.

Олімпійські Ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. У турнірі візьмуть участь десять тисяч атлетів із 205 країн світу.

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