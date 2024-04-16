У Греції запалили Олімпійський вогонь перед Іграми в Парижі — відео
У Греції відбулася урочиста церемонія запалення Олімпійського вогню, який стане головним символом Ігор-2024 у Парижі. Вогонь спалахнув на вівтарі давньогрецького храму Гери в Олімпії.
Найближчим часом Олімпійський вогонь буде відправлено естафетою до Франції, повідомляє портал Новини.LIVE.
У вівторок, 16 квітня, у Стародавній Олімпії відбулася урочиста церемонія запалення вогню Ігор XXXIII Олімпіади. Це стало початком спеціальної естафети, першим факелоносцем став чемпіон Токіо-2020 з академічного веслування Стефанос Дускос.
Естафета олімпійського вогню
Загалом естафета триватиме 11 днів. Вже 26 квітня Олімпійський вогонь прибуде до Афін, де його передадуть організаційному комітету Париж-2024 на Панафінейському стадіоні. Далі на триматчевому судні "Белема", яке було спущено на воду ще 1896 року, Олімпійський вогонь вирушить до Марселя.
По території Греції вогонь будуть нести 600 факелоносців, які відвідають 13 регіонів країни, побувають на семи островах, у 43 містах, 41 муніципалітеті та на 10 археологічних майданчиках у двох Олімпійських музеях (в Афінах та Салоніках). Олімпійський вогонь подолає 5 202 км грецькою територією, після чого на нього чекає подорож водою довгою в 563 морські милі.
Олімпійські Ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. У турнірі візьмуть участь десять тисяч атлетів із 205 країн світу.
Нагадаємо, Забарний піде з "Борнмута" — на українця претендують три клуби.
Суркіс ухвалив рішення щодо трансферу Волошина з "Динамо".
Юрген Клопп отримає пропозицію про роботу, від якої не зможе відмовитись.
"Баварія" отримає нового тренера — він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і має Золотий м'яч.
Не тільки Трубін — "Бенфіка" придбає ще одного українського гравця.
Читайте Новини.LIVE!