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В Греции зажгли Олимпийский огонь перед Играми в Париже — видео

16 апреля 2024 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Греции зажгли Олимпийский огонь перед Играми в Париже — видео
Торжественная церемония в Олимпии. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Греции состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня, который станет главным символом Игр-2024 в Париже. Огонь вспыхнул на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии. 

В ближайшее время Олимпийский огонь будет отправлен эстафетой во Францию, сообщает портал Новини.LIVE

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Во вторник, 16 апреля, в Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения огня Игр XXXIII Олимпиады. Это стало началом специальной эстафеты, первым факелоносцем стал чемпион Токио-2020 по академической гребле Стефанос Дускос. 

Эстафета Олимпийского огня 

В общей сложности эстафета будет длиться 11 дней. Уже 26 апреля Олимпийский огонь прибудет в Афины, где его передадут организационному комитету "Париж-2024" на Панафинейском стадионе. Далее на трехматчевом судне "Белема", которое было спущено на воду еще в 1896 году, Олимпийский огонь отправится в Марсель. 

Стефанос Дускос
Стефанос Дускос с Олимпийским огнем. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

По территории Греции огонь будут нести 600 факелоносцев, которые посетят 13 регионов страны, побывают на семи островах, в 43 городах, 41 муниципалитете и на 10 археологических площадках в двух Олимпийских музеях (в Афинах и Салониках). Олимпийский огонь преодолеет 5 202 км по греческой территории, после чего его ждет путешествие по воде длинной в 563 морские мили. 

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В турнире примут участием десять тысяч атлетов из 205 стран мира. 

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