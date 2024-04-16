В Греции зажгли Олимпийский огонь перед Играми в Париже — видео

Торжественная церемония в Олимпии. Фото: Reuters/Alkis Konstantinidis

В Греции состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня, который станет главным символом Игр-2024 в Париже. Огонь вспыхнул на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии.

В ближайшее время Олимпийский огонь будет отправлен эстафетой во Францию, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во вторник, 16 апреля, в Древней Олимпии прошла торжественная церемония зажжения огня Игр XXXIII Олимпиады. Это стало началом специальной эстафеты, первым факелоносцем стал чемпион Токио-2020 по академической гребле Стефанос Дускос.

Эстафета Олимпийского огня

В общей сложности эстафета будет длиться 11 дней. Уже 26 апреля Олимпийский огонь прибудет в Афины, где его передадут организационному комитету "Париж-2024" на Панафинейском стадионе. Далее на трехматчевом судне "Белема", которое было спущено на воду еще в 1896 году, Олимпийский огонь отправится в Марсель.

Стефанос Дускос с Олимпийским огнем. Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

По территории Греции огонь будут нести 600 факелоносцев, которые посетят 13 регионов страны, побывают на семи островах, в 43 городах, 41 муниципалитете и на 10 археологических площадках в двух Олимпийских музеях (в Афинах и Салониках). Олимпийский огонь преодолеет 5 202 км по греческой территории, после чего его ждет путешествие по воде длинной в 563 морские мили.

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В турнире примут участием десять тысяч атлетов из 205 стран мира.

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Не только Трубин — "Бенфика" купит еще одного украинского игрока.